川普催降息不一定是好消息…通膨失控將緊接而來？狄驤：前幾年已看過

＊原文發文時間為12月10日

川普急著降息並非好事...

最近市場重新把經濟壞消息當好消息，主因就是降息預期在作祟。

說真的，在經濟疲軟與通膨趨緩的狀況下，降息是天經地義，也不容易造成其他問題，但未來的不確定性正在飆升。

川普在前日表示，新任FED主席的考核標準是「支持立即大幅降息」，但根據民調顯示，超過半數美國選民認為，目前的生活成本已經達到他們人生中的最糟糕水平。

密西根大學的報告也多次指出，消費者信心不佳的原因是物價太高。

簡單來說，美國人面對的物價，跟川普提到物價一直下降的狀況截然不同。

而川普積極推動降息，等於想要通過更寬鬆的貨幣政策，來應對選民對高物價的不滿。

寬鬆貨幣政策搭配高物價的組合，我們在前幾年已經看過，緊接而來的就是通膨失控。

債市對這種狀況特別敏感，我們可以看到美債殖利率迅速從4%升至4.2%，正好應對我們在專案文章的說法，代表市場開始擔憂美通膨回溫的可能性。

不幸中的大幸，是川普表示可能對咖啡、牛肉與香蕉等更多產品實施關稅減免，這是川普首次明確表態，可能擴大關稅減免範圍。

總之，我們需要持續觀察美通膨數據的變化，投資朋友也別忘了，通膨壓不下來搭配寬鬆貨幣政策，對於市場來說是重大警訊，不一定會造成大趨勢轉空，因為相關政策都有調整的空間，但短線勢必會有劇烈波動，這對開高槓桿的投資人來說就是不可忽視的風險，同時也是其他投資人的好機會。

最好的例子就是今年四月或去年八月，2026年我們還有可能碰到類似的風險與機遇。

各種股災是我們一定會碰到的狀況，所以我們不需要害怕股災到來，也不需要急著退場，重點在於怎麼應對，最簡單的就是先從降低槓桿開始，並跟著市場發展動態調整。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。