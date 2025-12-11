台積電11月營收月減=利空？網反挺「Q4能觸高標」：正常回檔非壞事

台積電(2330)公布11月合併營收為3436億元，月減6.5%、年增24.5%，累計前11月營收年增32.8%。消息一出，PTT瞬間炸鍋，討論焦點集中在「月減是不是利空」與「股價是否早已反映」，推文一面喊「完了、崩盤」，一面反串「問就是噴」，情緒對比強烈。

根據媒體報導，台積電10月營收基期偏高，加上11月工作天數較少、季節性因素明顯，使得單月回落並不罕見；但在AI與先進製程需求帶動下，年增幅仍維持兩位數，顯示整體接單動能未失。部分網友也提到Q4財測區間與歷年11、12月多為月減的慣例，認為本次數字大致符合預期。

一名網友在轉貼新聞後以「完了！月減年增」自嘲，並指出只要12月營收站上特定水準，第四季就有望觸及高標，透露對全年達標與後市仍偏正向的看法；貼文語氣雖戲謔，但核心是提醒市場不要只盯月增減，而應看季節性與全年趨勢。

多數留言則形成明顯共識，直指月減「不等於壞事」。不少人直言10月過高、11月少一天工作日「正常回檔」，還有人強調「股票看未來不是看過去」，認為AI訂單、Blackwell、TPU等題材尚未完全反映，月減反而成為多頭燃料；也有網友用其他個股「月增也未必漲」舉例，強化台股常見的「利空不跌＝利多」解讀。

不過，反方意見同樣存在。部分網友認為「成長趨緩最後一波」、「AI泡沫或overbooking」已露端倪，擔心後續恐再出現連月下滑；也有人質疑在匯率較佳、產能滿載說法下仍月減，值得留意需求是否降溫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。