靠飆股逆襲比較快ETF有錢人玩的？存股方程式：都要…穩健又能衝績效的組合

資金少的人是否應該適度冒險投資個股，才能有效讓資產快速長大？

長期投資0050、00646、VT...等市值型ETF，原則上都能穩健獲利，只是如果可投入的預算不多，例如每個月僅有數千元，要想積攢大筆財富可以說是天方夜譚，即便長期投資30年，似乎仍舊無法財富自由。

於是有人說：ETF是為有錢人設計的產品，畢竟只要本金大，即使年化報酬率僅有6%、7%，獲利金額依舊驚人；小資族就該適度冒險，投資組合裡只要抓到一兩檔飆股，資產市值瞬間爆衝，一年的績效可能就贏過傻傻投資0050好幾年。

版主部分認同前一段的論點，因此談起投資，版主始終抱持開放態度，並不反對找尋有潛力的個股，目前原則上雖然是以投資市值型ETF為主，但如果能找到版主認同且股價有高度成長性的個股，版主不排斥挪部分資金投入，嘗試進一步提高報酬率。近期非常夯的記憶體族群可說是漲翻天，南亞科今年已飆漲超過465%、華邦電也瘋漲超過390%；這種瘋狂股票，每年只要找到一檔，投資報酬率肯定一飛衝天。

難就難在如何找到股價有高度成長性的個股？這必須從產業面與經營面切入，首先必須找到穩定成長的產業，再從該產業找出經營良好的企業。說起來容易，真的要找出好股票，可是難上加難。然而，就算方向抓對了，也不代表就能輕鬆挑到未來的成長股。產業具成長性、公司具競爭優勢，這些只是基本條件，股價能否大漲的關鍵，還包括市場情緒、資金輪動、供需變化、甚至國際景氣循環等多重因素。

今年消費性記憶體產業出現嚴重供需失衡，導致相關股票飆漲，看起來比較像是短期現象，也許還有一兩年的好光景。即便要投資個股，版主原則上會避開這類短線題材股，能夠長期成長的產業才是版主願意關注的區塊。中租KY、寶雅、富邦媒、大學光、葡萄王...等，都曾經是紅極一時的成長型股票，也都曾讓投資人賺的盆滿缽滿，可惜大環境的變化與經營團隊的決策失誤，成長性似乎陷入停滯，近年股價陷入盤整（甚至盤跌）。股票市場沒有永遠的王者，隨時都有後起之秀伺機而動，投資個股不能像投資ETF那樣緊抱不放，一旦競爭環境產生變化或經營方向錯誤，當斷則斷。

版主於2020年起逐步投資ETF，目前ETF佔證券資產大約65%（個股僅剩金融股），後續仍舊會以ETF為主要投資標的。但只要能找到心儀的個股，版主確實不排斥挪一些資金投資衝績效。​透過紀律性的定期定額投入ETF，同時以嚴謹的價值投資方法篩選少數個股，才能在不把所有積蓄暴露於極高風險的前提下，有效提高資產成長的速度，避免將投資變成一場豪賭。

順帶一提，版主曾經在大學光股價約30幾元時開始留意，看著它短短數年股價最高飆破450元，可惜版主當時已下決心要開始投資ETF，於是一股都沒買。不過，版主並不後悔，畢竟這幾年證券資產同樣札扎實實成長。該賺的錢，一毛錢也別錯過；不屬於我們的錢，就由它去吧。

大學光近年似乎陷入麻煩，股價已盤跌兩年。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。