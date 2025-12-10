張忠謀要求全台積電主管都要聽法說會 原始股東投資報酬率高達951倍

快訊

台積電創辦人張忠謀。(路透)
法說會的效益

雖然準備台積電法說會要耗費許多時間，但也有相當大的好處。

因參與提供資料的人跨越許多部門，形同每一季都對台積電的營運做一個總整理，如此能對經營環境的變化有更好的掌握。

本文出自《財報就像一本故事書》
透過和投資人的互動及分析師的報告，思考應採取哪些行動來回應投資人的期許、哪些策略需要調整，如此才能穩健地往長期目標邁進。

張忠謀董事長非常重視法說會，他也要求台積電的主管都必須聆聽線上法說會。法說會當天通常會開放一間大會議室，讓主管們可以一起聆聽現場法說會。

法說會結束後的當晚，法人關係部門會收集分析師及媒體的報告；第二天早上，張忠謀董事長便會召集會議，和執行長、財務長一同檢討法說會的表現及討論改進事項。

由於高階主管長期對股東的重視，持續耕耘公司的基本面，每季透過法說會和投資人溝通，自公司成立30年以來，原始股東的投資報酬率高達951 倍。

上市時購買台積電股票的股東，投資報酬率也高達97倍。法說會成功扮演了提升公司價值的角色，並贏得了股東的長期信任。

一切回歸「問責」

公司的「問責」，展現於重視公司治理。公司治理的目的，是在維護各個利害關係人（stakeholders）的利益平衡。

台積電三個最重要的利害關係人依序為：股東、員工、社會。

股東的滿意度，來自股票的增值以及持續增加的現金股利。公司在經營過程中必須重視股東意見，而法說會在公司經營團隊和股東的溝通上扮演了重要的角色。一場悉心準備的法說會，也代表了經營團隊的「問責」。

（本文出自《財報就像一本故事書》作者：劉順仁)

