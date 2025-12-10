快訊

憂「特定」資訊揭露損競爭優勢 台積電透露法說會「最高禁忌」

聯合新聞網／ 時報出版
台積電。中央社
台積電。中央社

1.要知道什麼能說、什麼不能說。雖然台積電以誠信透明來自我要求，但某些資訊的過度揭露將損害自身的競爭優勢，應適可而止。

2.不評論競爭對手、特定供應商、特定客戶和公司生意往來的狀況，以及客戶和客戶之間競合的討論。台積電在產業鏈的關鍵位置，使分析師有興趣取得更多資訊，以作為投資其他公司股票的參考。

本文出自《財報就像一本故事書》
台積電的核心價值包括公平競爭、不評論競爭對手，以及保護供應商、客戶及其他公司的智慧財產權和營業祕密。

逾越本分的評論，會對他人帶來困擾。

3.對政治、公共政策或社會大眾關心的公眾議題，要仔細思考、謹慎發言。

考慮到台積電在全球市場營運及台灣的影響力，對公眾議題的看法影響層面很廣泛，因此發言必須謹慎。

此外，由於半導體景氣循環非常明顯，每季之間業務變化可能很大，在面對投資人時，經理人的自我心理建設也非常重要。

趨吉避凶、報喜不報憂是人的本性，在業務不好時、特別是狀況比市場預期更差的時候，還要能夠堅守原則，誠懇、誠實、妥善地陳述事實，對經理人來說是一大考驗，但也是市場觀察公司品格的最好時機。

當我們以正確的態度，盡最大的努力和投資人溝通後，便無須對股價的起伏過度反應。

股價的短期變化會受到很多因素影響，但從長期來看，公司的基本面才是決定股價的最大因素。

（本文出自《財報就像一本故事書》作者：劉順仁)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

