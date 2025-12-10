ETF換季大洗牌…謝金河點名名單曝光！網哀號：死亡筆記本

快訊

本季ETF換股掀起市場熱議，謝金河點名多檔企業，強調市值變化反映企業競爭力，包括AI、金融與記憶體等族群都成為關注焦點。
台股本季多檔重量級ETF同步換股，謝金河一次點名近20家公司，談市值興衰、AI大浪與競爭力，引爆鄉民熱議。從伺服器、記憶體、老AI到金融股，全被掃過一輪，PTT瞬間被刷成「點名慘案現場」。

根據報導，本季0050等重量級ETF公布成分調整，謝金河指出AI已成為市值重分配的核心力量。貿聯、健策、致茂、南亞科成為新貴，而勤誠從6、70元漲到1110元的案例更被點名為「奔馳代表」。另一方面，緯創、緯穎、鴻海等伺服器鏈節奏強；金融族群如元大金、玉山金、新光金、華南金也被納入解析。他強調市值才是企業長期競爭力的反映，而非短線上的價格變化。

部分網友認為謝金河點出的方向確實踩在台股主軸上，也有人指出ETF換股名單本來就是市場趨勢的反映，留言如「全中」、「雙煞點名，明天就懂」、「好喔 一次點名20檔」、「也還好吧 反正這些佔比都是小數點的」、「這記者很會 看來也是鄉民XD」。整體來看，部分投資人偏向理解這次點名為市場結構演變的正常過程。

也有網友把焦點放回產業本身，認為AI、金融、記憶體等族群確實是今年台股的重要成長支柱，因此被點到與換股調整都算合理，也較能反映市場現況。

另一派鄉民則是崩潰式反應，把這次點名形容為「地圖砲」或「死亡筆記本」，留言頻頻出現「保重」、「死亡筆記本」、「請停止點名」、「完了」、「老蟹 死亡名單出來了」、「一次點這麼多檔是真的想害人哦」、「也太多」、「被點名好多」、「我拜託你不要再點了」。情緒明顯偏向緊張與崩潰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

