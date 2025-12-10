AMDL「凹到翻正」出場！他曝獲利62萬美金心路歷程 網看傻：好煎熬

AMD槓桿ETF「AMDL」因OpenAI入股合作消息帶動盤前勁揚逾三成，引爆PTT股板討論。有網友分享自己年初重押AMDL、一度腰斬仍死抱到大漲後獲利下車，成為留言焦點；網友一邊祝賀「凹贏神人」，一邊感嘆高槓桿操作對心理與身體負荷驚人。

根據媒體報導，AMD與OpenAI在10月宣布策略合作，OpenAI將透過認股權證取得最多約10% AMD股權，並在未來數年分階段部署約6GW規模的AMD Instinct GPU叢集，帶動市場對AMD資料中心與AI營收的成長想像，消息當時即使AMD盤前飆升逾35%。

一名網友在PTT發文中先「下車結算」報喜，透露年初以57萬美元歐印AMDL，期間曾遇關稅戰重挫、最大回撤約-62%，一度虧到「飯都吃不下」而刪App躺平；直到OpenAI合作利多推升股價才回神，最終獲利約62萬美元。他也補充投資判斷：若OpenAI能履行長單、AMD資料中心收入如公司所指向千億美元邁進，現價仍具想像空間；反之可能重演先前利多後回吐的走勢。

多數網友留言以「佩服但不敢學」為主旋律，頻頻關心原PO心臟狀況，「剛看文字就覺得太煎熬」、「這樣搞我大概中風」，認為高槓桿ETF像賭博，「不是乞丐就是賺爆」，能撐過-60%不斷頭已是狠人；不少人也肯定其選擇出場「聰明收手、身體最重要」。

不同觀點則提醒，這類操作雖結果漂亮，但不宜視為常態範本，價值在風險承受與紀律；也有人表示自己仍續抱AMD或偏好不那麼刺激的標的（如大盤槓桿、長期ETF），並討論AI訂單是否已被市場「price in」。整體來看，OpenAI入股為AMD股價注入強心針，但PTT共識是：能賺到錢固然風光，長期荷包與健康怎麼平衡，才是更難的投資功課。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。