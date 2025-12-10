快訊

全球首見！澳洲禁青少年用十大社媒今上路 FB、IG、YT入列

IG新功能「轉發限動到限動」被罵「超變態」！防被公審先改1設定

聽新聞
0:00 / 0:00

AMDL「凹到翻正」出場！他曝獲利62萬美金心路歷程 網看傻：好煎熬

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享投資美股過程。路透
網友分享投資美股過程。路透

AMD槓桿ETF「AMDL」因OpenAI入股合作消息帶動盤前勁揚逾三成，引爆PTT股板討論。有網友分享自己年初重押AMDL、一度腰斬仍死抱到大漲後獲利下車，成為留言焦點；網友一邊祝賀「凹贏神人」，一邊感嘆高槓桿操作對心理與身體負荷驚人。

根據媒體報導，AMD與OpenAI在10月宣布策略合作，OpenAI將透過認股權證取得最多約10% AMD股權，並在未來數年分階段部署約6GW規模的AMD Instinct GPU叢集，帶動市場對AMD資料中心與AI營收的成長想像，消息當時即使AMD盤前飆升逾35%。

一名網友在PTT發文中先「下車結算」報喜，透露年初以57萬美元歐印AMDL，期間曾遇關稅戰重挫、最大回撤約-62%，一度虧到「飯都吃不下」而刪App躺平；直到OpenAI合作利多推升股價才回神，最終獲利約62萬美元。他也補充投資判斷：若OpenAI能履行長單、AMD資料中心收入如公司所指向千億美元邁進，現價仍具想像空間；反之可能重演先前利多後回吐的走勢。

多數網友留言以「佩服但不敢學」為主旋律，頻頻關心原PO心臟狀況，「剛看文字就覺得太煎熬」、「這樣搞我大概中風」，認為高槓桿ETF像賭博，「不是乞丐就是賺爆」，能撐過-60%不斷頭已是狠人；不少人也肯定其選擇出場「聰明收手、身體最重要」。

不同觀點則提醒，這類操作雖結果漂亮，但不宜視為常態範本，價值在風險承受與紀律；也有人表示自己仍續抱AMD或偏好不那麼刺激的標的（如大盤槓桿、長期ETF），並討論AI訂單是否已被市場「price in」。整體來看，OpenAI入股為AMD股價注入強心針，但PTT共識是：能賺到錢固然風光，長期荷包與健康怎麼平衡，才是更難的投資功課。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

OpenAI PTT ETF 槓桿 大盤

延伸閱讀

H200關稅「台灣負擔」？網吵翻：台積電吞下恐害股價走弱

00878、00713、00918...全都落後大盤！股添樂：高股息不爛、是台積電太猛

「只看短期」選0052還是0050好？網直言：只想閉眼投就0050

ETF換季大洗牌…謝金河點名名單曝光！網哀號：死亡筆記本

相關新聞

ETF換季大洗牌…謝金河點名名單曝光！網哀號：死亡筆記本

台股本季多檔重量級ETF同步換股，謝金河一次點名近20家公司，談市值興衰、AI大浪與競爭力，引爆鄉民熱議。從伺服器、記憶體、老AI到金融股，全被掃過一輪，PTT瞬間被刷成「點名慘案現場」。 根據

AMDL「凹到翻正」出場！他曝獲利62萬美金心路歷程 網看傻：好煎熬

AMD槓桿ETF「AMDL」因OpenAI入股合作消息帶動盤前勁揚逾三成，引爆PTT股板討論。有網友分享自己年初重押AMDL、一度腰斬仍死抱到大漲後獲利下車，成為留言焦點；網友一邊祝賀「凹贏神人」，一邊感嘆高槓桿操作對心理與身體負荷驚人。

H200關稅「台灣負擔」？網吵翻：台積電吞下恐害股價走弱

市場傳出川普同意輝達續售H200晶片，外媒報導白宮官員稱對中出口將課25%費用且「由製造地台灣負擔」，引發PTT股板熱議。有網友直指台積電當日股價走弱與此傳言有關，質疑「關稅究竟誰買單」，好奇台積電是否可能被迫承擔成本。

台積電法說會原本特地分下午場及晚上場 為何後來改整合成1場？起承轉合曝

討論「重要訊息」的會議通常分兩次進行，皆由董事長主持。參加成員包含共同執行長、財務長，以及法人關係處的處長，共五人…

台積電占台股權重20%…法說會聽眾組成多元 1訊息揭露太敏感

法說會是企業實踐「問責」的重要工具，目的是藉由公司提供的資訊，予投資人作為投資股票時的參考…

投資指數漲不過飆股直接個股就好？贏在「穩定」…舉大立光（3008）為例

說到長期投資，以前我讀研究所時有點小薪水，也找了一些投資機會，當時買了某銀行股，結果買了以後就開始一路下跌，於是我想反正就放著當「存股」。 另外我還買過白銀，在網路平台上購買，可以申請拿到實體白銀，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。