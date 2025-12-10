快訊

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

高雄檳榔攤凶殺案闆娘送醫不治！男為討3萬債務 失控殺死護子媽

聽新聞
0:00 / 0:00

Netflix收購華納恐卡關？網酸川普「要分潤」：反壟斷只是藉口

聯合新聞網／ 綜合報導
串流之王Netflix併購華納兄弟，不料半途殺出程咬金的派拉蒙，出資高價惡意收購，花落誰家仍未知。(路透)
串流之王Netflix併購華納兄弟，不料半途殺出程咬金的派拉蒙，出資高價惡意收購，花落誰家仍未知。(路透)

美國總統川普針對Netflix以720億美元收購華納兄弟探索（WBD）旗下影視與HBO Max資產的交易公開示警反壟斷風險後，PTT股板熱烈討論。有網友直言「川普女婿」也想參與收購、川普又放話「可能有反壟斷問題」，判斷這筆交易「大概要涼了」。留言焦點多圍繞川普介入動機、交易能否過關，以及對WBD、Netflix股價的連動。

根據媒體報導，Netflix與WBD已於12月5日達成協議，將以總企業價值約827億美元（股權價值720億美元）收購華納影視製片與串流部門，需通過美國司法部及歐盟等監管審查。川普7日首度表態，稱合併後市占恐過大、自己會參與決定；市場預測平台Polymarket在其發言後，將交易於2026年底前完成的機率下修至約23%。此外，Paramount Skydance趁勢提出敵意競價，讓收購戰更添變數。

一名網友在PTT發文直指「政治變數壓過商業邏輯」，他認為川普家族與特定買方勢力介入，加上反壟斷大旗一舉，等同替交易設路障，Netflix即便有意整合內容庫與訂戶規模，恐也難敵白宮態度，因而看淡聯姻前景。

多數網友對川普動機抱持高度懷疑，認為「反壟斷只是翻譯，真正意思是該繳錢了」，酸言「要抽成XD」、「上貢25%就會過」、「插乾股/川股」、「MAGA費拿來」。不少人把川普近期對企業課費、介入商業案的作風類比，直指其慣例是先丟政治疑慮再談利益分配，甚至有人戲稱「拍一部川普傳就放行」。也有投資角度留言稱「買WBD最穩、怎樣都賺」，押注收購戰升溫。

另有不同意見與補充觀點出現。一派認為交易本就可能觸及市占與內容壟斷門檻，尤其Netflix若拿下HBO Max與華納影庫，確實易遭司法部挑戰；也有人指出若以YouTube、TikTok等納入「廣義串流市場」，Netflix優勢會被稀釋，未必構成違法壟斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 PTT Netflix HBO 串流

延伸閱讀

00878、00713、00918...全都落後大盤！股添樂：高股息不爛、是台積電太猛

台肥（1722）從肥料公司變包租公？專家拆解「資產概念股」：租金是配息底氣

綠能衝出大黑馬！00899報酬率45％完勝台股正2

Google TPU、AI消費熱潮延燒！009810聚焦藍籌、009803受惠台股輪動

相關新聞

記憶體飆漲掀筆電加價潮！網憂「漲到買不下手」：恐拖累銷量

記憶體價格暴衝、供應吃緊，帶動筆電全面喊漲，PTT引發討論。有網友指出，消費性電子已因記憶體漲價開始調整售價，整體漲幅約20%，並拋出「是否進入全面漲價循環」的疑問，網友關注重點集中在筆電終端漲幅合理性、買氣是否轉弱，以及對雙A與微星等供應鏈的後續衝擊。

ETF換季大洗牌…謝金河點名名單曝光！網哀號：死亡筆記本

台股本季多檔重量級ETF同步換股，謝金河一次點名近20家公司，談市值興衰、AI大浪與競爭力，引爆鄉民熱議。從伺服器、記憶體、老AI到金融股，全被掃過一輪，PTT瞬間被刷成「點名慘案現場」。 根據

法說會遇提問者拐彎抹角帶陷阱 台積電巧妙手法化解「坑洞」

根據多年經驗，我們在此可歸納出台積電幾個法說會的「DOs」和「DON’Ts」…

Netflix收購華納恐卡關？網酸川普「要分潤」：反壟斷只是藉口

美國總統川普針對Netflix以720億美元收購華納兄弟探索（WBD）旗下影視與HBO Max資產的交易公開示警反壟斷風險後，PTT股板熱烈討論。有網友直言「川普女婿」也想參與收購、川普又放話「可能有反壟斷問題」，判斷這筆交易「大概要涼了」。留言焦點多圍繞川普介入動機、交易能否過關，以及對WBD、Netflix股價的連動。

AMDL「凹到翻正」出場！他曝獲利62萬美金心路歷程 網看傻：好煎熬

AMD槓桿ETF「AMDL」因OpenAI入股合作消息帶動盤前勁揚逾三成，引爆PTT股板討論。有網友分享自己年初重押AMDL、一度腰斬仍死抱到大漲後獲利下車，成為留言焦點；網友一邊祝賀「凹贏神人」，一邊感嘆高槓桿操作對心理與身體負荷驚人。

H200關稅「台灣負擔」？網吵翻：台積電吞下恐害股價走弱

市場傳出川普同意輝達續售H200晶片，外媒報導白宮官員稱對中出口將課25%費用且「由製造地台灣負擔」，引發PTT股板熱議。有網友直指台積電當日股價走弱與此傳言有關，質疑「關稅究竟誰買單」，好奇台積電是否可能被迫承擔成本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。