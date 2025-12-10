Netflix收購華納恐卡關？網酸川普「要分潤」：反壟斷只是藉口

美國總統川普針對Netflix以720億美元收購華納兄弟探索（WBD）旗下影視與HBO Max資產的交易公開示警反壟斷風險後，PTT股板熱烈討論。有網友直言「川普女婿」也想參與收購、川普又放話「可能有反壟斷問題」，判斷這筆交易「大概要涼了」。留言焦點多圍繞川普介入動機、交易能否過關，以及對WBD、Netflix股價的連動。

根據媒體報導，Netflix與WBD已於12月5日達成協議，將以總企業價值約827億美元（股權價值720億美元）收購華納影視製片與串流部門，需通過美國司法部及歐盟等監管審查。川普7日首度表態，稱合併後市占恐過大、自己會參與決定；市場預測平台Polymarket在其發言後，將交易於2026年底前完成的機率下修至約23%。此外，Paramount Skydance趁勢提出敵意競價，讓收購戰更添變數。

一名網友在PTT發文直指「政治變數壓過商業邏輯」，他認為川普家族與特定買方勢力介入，加上反壟斷大旗一舉，等同替交易設路障，Netflix即便有意整合內容庫與訂戶規模，恐也難敵白宮態度，因而看淡聯姻前景。

多數網友對川普動機抱持高度懷疑，認為「反壟斷只是翻譯，真正意思是該繳錢了」，酸言「要抽成XD」、「上貢25%就會過」、「插乾股/川股」、「MAGA費拿來」。不少人把川普近期對企業課費、介入商業案的作風類比，直指其慣例是先丟政治疑慮再談利益分配，甚至有人戲稱「拍一部川普傳就放行」。也有投資角度留言稱「買WBD最穩、怎樣都賺」，押注收購戰升溫。

另有不同意見與補充觀點出現。一派認為交易本就可能觸及市占與內容壟斷門檻，尤其Netflix若拿下HBO Max與華納影庫，確實易遭司法部挑戰；也有人指出若以YouTube、TikTok等納入「廣義串流市場」，Netflix優勢會被稀釋，未必構成違法壟斷。

