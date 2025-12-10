記憶體飆漲掀筆電加價潮！網憂「漲到買不下手」：恐拖累銷量

快訊

記憶體價格暴衝、供應吃緊，帶動筆電全面喊漲，PTT引發討論。有網友指出，消費性電子已因記憶體漲價開始調整售價，整體漲幅約20%，並拋出「是否進入全面漲價循環」的疑問，網友關注重點集中在筆電終端漲幅合理性、買氣是否轉弱，以及對雙A與微星等供應鏈的後續衝擊。

根據媒體報導，記憶體因廠商資源轉向AI領域、排擠消費性市場，價格頻繁波動且缺貨，連帶推升筆電成本。以通路觀察為例，宏碁多款機型近月上漲約6千元，華碩、微星亦出現2千到5千元不等的調升，硬碟價格甚至翻倍；戴爾、聯想宣布12月中起調升筆電、桌機售價，最高上看兩成，業者直言「原料成新黃金」。

一名網友在PTT發文表示，這波記憶體漲勢已實質傳導到下游產品，短期恐導致品牌與代工廠面臨「漲價—銷量下修」的壓力循環，並預警終端需求可能被高價抑制，若記憶體續漲，筆電等成熟消費電子銷量下滑的風險升溫。

多數網友呼應原PO的擔憂，直指漲價對文書機衝擊最大，「一次貴1/5很傷」，不少人表態暫緩換機、「你不買我不買、舊機延壽」，認為品牌廠不可能自行吸收成本，最後仍會轉嫁消費者；也有人用自身經驗稱早在年中、上月已提前購機或升級記憶體，對後續漲價「無感」。

另有不同聲音質疑漲幅過大、恐是趁勢「盤上加盤」，認為16GB記憶體不至於推升到每台貴6千；部分網友則提出替代方案，如轉往海外電商購買、等待記憶體回檔，或分析台灣筆電需求以企業採購為主、民間買氣本就有限，漲價未必能被市場完全消化。整體討論顯示，記憶體供需失衡正成為年底PC市場最大變數。

