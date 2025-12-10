H200關稅「台灣負擔」？網吵翻：台積電吞下恐害股價走弱

快訊

美國總統川普。（美聯社）
市場傳出川普同意輝達續售H200晶片，外媒報導白宮官員稱對中出口將課25%費用且「由製造地台灣負擔」，引發PTT股板熱議。有網友直指台積電當日股價走弱與此傳言有關，質疑「關稅究竟誰買單」，好奇台積電是否可能被迫承擔成本。

根據媒體體報導，美國針對先進AI晶片出口中國採取更嚴格審查與課費機制，市場解讀可能形成「晶片稅」。部分報導說法指出，H200需先送美國安檢核後再出口中國，美國將以進口稅名義收取25%費用。由於H200供應鏈涉及台積電代工、輝達出貨與中國買方需求，因此「成本落點」成為討論核心。

一名網友在PTT發文表示，相關消息在台灣已有大量報導，但PTT討論反而稀少，自己看到「台灣負擔25%」的說法後直呼難以置信，甚至自嘲「連我都快抱不住台積電了」。他回應質疑者時稱自己「智商不高只買台積」，並秀出持股證明，強調是長期偏多的股東，對利空格外敏感。

多數網友認為台積電不可能吞下25%關稅，直言「產能滿到缺貨怎會攤成本」、「台積不是出口商、進口稅是進口商付」，推論應由輝達或最終買方承擔，台積頂多「直接漲價轉嫁」。也有人嘲諷市場反應過度，台積當天僅小跌1%，「談崩盤太早」，並順勢喊話跌多就加碼。

另一派留言則延伸到地緣與產業風險，擔憂美國藉由稅制或審查「吃定台灣」、削弱半導體優勢，甚至提及「技術外移」陰謀論；也有網友反批國內媒體與翻譯誇大帶風向，要求看原始外電內容，認為「標題硬扯台積」才是造成恐慌的主因。

