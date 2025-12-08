投資指數漲不過飆股直接個股就好？贏在「穩定」…舉大立光（3008）為例

說到長期投資，以前我讀研究所時有點小薪水，也找了一些投資機會，當時買了某銀行股，結果買了以後就開始一路下跌，於是我想反正就放著當「存股」。

另外我還買過白銀，在網路平台上購買，可以申請拿到實體白銀，但也可以直接寄放在平台上。

聽起來很危險，但我看了一下這個平台15年後的現在還存在，應該不會是詐騙...吧。

這些投資都有點一時興起，反正當時有研究生的薪水，所以就找點東西來買，之後畢業去當兵以後就幾乎忘了這回事。

過了將近十年後，我才想到有這些投資的存在，其實也是當時缺錢啦，發現白銀有小小賺一點，銀行股經過十年的累積反而下跌了。

我記得當時會買這支銀行股，就是看上它基期低，想不到它一直都這麼不爭氣。

我想，後來我會對銀行股興致缺缺也是因為它吧，當時如果買的是像玉山金這種一路上漲的銀行，雖然本金小所以也不會賺很多，但我應該變得會很愛銀行股。

總是可以找到長期下跌的例子，個股就不用說了，一堆都是大盤報酬的拖油瓶，指數也是有像去年以前的日股長期下跌的例子，就算買到全球，也有人會說因為什麼什麼原因，所以未來不會這麼好。

這些都聽聽就好了，事實上這就是股票會賺錢的原因，如果沒有這些懷疑論存在，那股價早就飛上天了。

因為如果每個人都相信股票很穩，跟定存差不多穩，那大家都會把定存解約拿來買股票。

就算股價已經偏高了，除非高到比定存的預期報酬還低，不然比起定存還是買股票較划算。

不過同樣要買，我們還是可以由上而下考慮以下幾點：

個股方面要考慮全球經濟、政治局勢、科技趨勢、國家政策、市場景氣、公司經營、經營者誠信等等。

單一市場指數要考慮全球經濟、政治局勢、科技趨勢、國家政策、市場景氣等。

全球市場指數要考慮全球經濟、政治局勢、科技趨勢等。

當你買的範圍越廣，要考慮的事情就越少，相對的報酬區間也比較窄。

意思是你很難買VT買到一兩年就暴富，但投資個股有機會。

相對的，投資VT十年，不太可能還是窮光蛋，但買個股、短線進出30年，有可能會負債累累。

投資是全方位的考慮，你有沒有能力、心力去掌握所有國家乃至於個股的大小事，你想不想要冒著風險爭取快速致富的機會，每個人的選擇或許不同。

很難去定義什麼是好的投資，但我會選擇指數是因為我知道，80%的投資人報酬輸給大盤，而大盤的平均報酬已經足夠我在一段長時間內變得富有。

這不代表我認為自己「不可能」擊敗大盤，但比起變得更有錢，我更不想冒著變窮的風險。

投資指數代表我不會買到像大立光那樣的股票，一路從200元飆漲30倍到6000元的機會很令人羨慕，但並不屬於我。

但就像我開頭的例子一樣，如果我下個十年投資組合表現跟我買的那家銀行股一樣，那我的退休準備大概就完了。

投資個股有賺有賠，這幾年大立光也從6000一度跌破2000元，但指數仍然穩穩成長上去，穩定就是指數最大的優勢。

◎本文內容已獲 三明治先生的理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。