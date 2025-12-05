快訊

亞馬遜Trainium 3搶AI算力！他喊「ASIC時代」：布局相關個股

聯合新聞網／ 綜合報導
第一金投顧表示，AI產業爆發邁入第三年，美國科技巨頭包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等不斷加碼並擴大投資。（路透）
亞馬遜AWS推出第三代自研AI訓練晶片Trainium 3，宣稱性能較前代飆升4倍、訓練與推論成本最多降50%，被視為直指輝達GPU版圖的新挑戰者，也引發PTT股板熱議。網友討論焦點聚焦兩端：一是大廠自研ASIC是否意味「GPU獨霸將終結」；二是這類消息究竟是趨勢轉折，還是市場反覆上演的「輝達鬼故事」。

根據媒體報導，全球AI算力需求爆發，各大雲端與科技巨頭為降低對輝達依賴、控成本與強化供應韌性，正加速自研或採用多供應商策略。Trainium 3已由Anthropic、Decart、理光等客戶導入，Decart更稱其影片生成幀率可達他牌4倍；AWS則強調Trainium主打最佳性價比，定位是補位與分攤需求，而非完全取代輝達。即便如此，市場仍看到輝達在高階訓練生態系與客戶黏著度上的壟斷優勢，短期內格局難一夕翻盤。

一名網友在PTT轉貼新聞，他認為前兩三年是輝達GPU天下，接下來將轉向ASIC主導，Google TPU、AWS Trainium 3等專用晶片會成為新主流，因此呼籲趁現在布局相關個股。整體語氣偏多，將Trainium 3視為AI硬體世代更替的訊號。

多數網友對此抱持保留甚至反向解讀，有人直說「又在輝達鬼故事」「成本砍半效能四倍太唬爛」，質疑宣稱多是「比自家舊晶片」而非正面對標輝達；也有人提醒生態系與軟體護城河仍在CUDA與GPU平台上，挑戰者不等於殺手，若GPU真要被取代，輝達股價早該先崩。另有網友點出Trainium系列已出到第三代，市場早在走多元供應，消息不必過度驚訝。

也有不同聲音補充「CPU、GPU、TPU/ASIC是搭配使用」，自研晶片主要為降成本、補缺口，長線可能壓縮輝達毛利，但不致讓其被消滅；並認為不論誰勝出，先進製程與代工需求終究回到台積電等供應鏈身上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

