關稅談判尾聲⋯台灣訓練美國勞工！他看好「最壞時間已過」股市利多

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。(美聯社)

台美關稅協議傳進入最後磋商，美國商務部長盧特尼克受訪稱台灣將協助訓練美國半導體勞工，台灣談判代表楊珍妮則否認此為談判條件，訊息落差引發PTT股板熱議。網友討論焦點主要落在「到底信美方還是台方說法」、「訓練與供應鏈外移是否等同掏空台灣」，以及關稅若下調是否帶來產業與股市利多。

根據媒體報導，台美談判正朝年底完成方向推進，台方力拚對等關稅調降且不疊加，並爭取232條款相關優惠，官方評估若談成可緩解出口與就業衝擊。盧特尼克在CNBC專訪中提到，台積電加碼赴美投資、以及美光、德州儀器等擴大布局，使美國吸引逾3000億美元新投資；他強調台灣參與技術合作、培訓在地勞工，有助高端半導體與其他關鍵產業落地美國。台灣方面則多次說明，培訓並非交換條件，但企業在當地訓練勞工屬正常營運需要，並未作為談判承諾。

一名網友在PTT發文以「利空出盡、最壞時間已過」解讀，認為市場傳聞的3000億美元投資多數由台積電與供應鏈、金融性投資構成，不致造成台灣財務被掏空；他看好談判近尾聲有助不確定性消散，偏向將此視為股市與產業的正向訊號。

回應中不少網友質疑雙方說法矛盾，直問「一邊說有、一邊說沒有要信誰」，並對談判拖延感到不耐，認為「最後階段」已被提過多次。也有留言聚焦執行面，指出美國勞工制度與工作文化與台灣差異大，即便訓練技術，能否配合輪班、責任制與高強度生產仍是未知數，暗示訓練成效恐有限。

另一派則提出較尖銳的反對或延伸觀點，擔憂「教會徒弟餓死師傅」、供應鏈逐步外移，甚至把議題上綱到政治立場與國家利益；也有人反駁過度悲觀，認為美方放話主要是對內宣示、實際落地仍受成本與工會制約。整體而言，PTT意見分歧但共通點是要求透明與對等互惠，後續仍須觀察最終協議條文、關稅稅率落點與人才合作範圍，才能判斷對台灣產業與市場的實質影響。

