快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

記憶體報價看旺到26H2⋯華邦電、南亞科、群聯再起？反引網質疑聲浪

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

DRAM、NAND供需吃緊、報價上行循環可望延續到2026年下半年，有媒體點名華邦電南亞科、群聯三檔指標股有望再起，PTT隨即掀起討論。網友焦點集中在「記憶體長多是否成立」以及此類利多新聞是否淪為出貨訊號，推文中頻現「好急」「一篇一根老招」與「航運2.0」等質疑聲。

媒體引述金控旗下投顧研究機構看法，認為本輪漲價周期不同於過往僅靠短期補庫或世代更替，需求面更具延續性，主因包括雲端大廠CSP伺服器訂單超預期、HBM持續短缺且位元耗用量大、AI伺服器對BOM彈性高而能承受漲價，以及原廠擴產偏向製程升級、月產能擴張有限。研究機構並估計DDR4供需比維持緊俏、價格高檔到2026年底，摩根士丹利看好華邦電為族群首選；法人也上修南亞科明年獲利預期與目標價，群聯則因握有大量NAND存貨、受惠eSSD需求上修而被視為主要贏家。

一名網友在PTT轉貼新聞後解讀，分析師預測記憶體類股報價與基本面「一路大好」，多頭氣勢可能延伸到明年下半年，認為後續盤勢值得密切留意，整體族群仍被法人與研究機構高度看好，帶有偏多的追蹤意味。

然而，留言區多數網友不買單，認為新聞過於一致地喊多反而像「出貨文」，有人直指「幾天就發一次新聞」「一篇一根老招」，也以過往航運、ABF的長多敘事為例，提醒「報價一直漲、EPS都算好」往往是高點訊號。另有網友質疑預估過度樂觀，例如對南亞科明年EPS上看19.5元抱持「等著看打臉」的態度，並指出華邦電本就不常用EPS估值，三檔被點名不代表股價必然同步走強。

也有少數不同聲音補充，若報價真能一路漲到2026下半年，股價理應提前反映，不應只靠新聞催化；另有人認為記憶體股仍可短線操作、低買高賣，但不宜過度迷信目標價。整體來看，PTT對「長多循環」本身並非完全否定，而是更在意利多頻率與歷史劇本是否重演，投資人後續仍需關注供需落差、擴產節奏與終端需求是否如預期延續，才能判斷這波記憶體行情究竟是再起的起點，或只是市場情緒的回聲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

華邦電 記憶體 南亞科 PTT

延伸閱讀

關稅談判尾聲⋯台灣訓練美國勞工！他看好「最壞時間已過」股市利多

00878、0056、00919自組月月配現金流！杉本試算「合理價」：繼續存沒問題

大盤跌2千點它很抗震！陳重銘：00919靠金融護體撐住震盪、年配息率11.6％狠角色

周冠男談「0050不配息版最強」？網一查驚：績效反而輸給0050

相關新聞

記憶體報價看旺到26H2⋯華邦電、南亞科、群聯再起？反引網質疑聲浪

DRAM、NAND供需吃緊、報價上行循環可望延續到2026年下半年，有媒體點名華邦電、南亞科、群聯三檔指標股有望再起，PTT隨即掀起討論。網友焦點集中在「記憶體長多是否成立」以及此類利多新聞是否淪為出貨訊號，推文中頻現「好急」「一篇一根老招」與「航運2.0」等質疑聲。

亞馬遜Trainium 3搶AI算力！他喊「ASIC時代」：布局相關個股

亞馬遜AWS推出第三代自研AI訓練晶片Trainium 3，宣稱性能較前代飆升4倍、訓練與推論成本最多降50%，被視為直指輝達GPU版圖的新挑戰者，也引發PTT股板熱議。網友討論焦點聚焦兩端：一是大廠自研ASIC是否意味「GPU獨霸將終結」；二是這類消息究竟是趨勢轉折，還是市場反覆上演的「輝達鬼故事」。

記憶體荒燒到簽長約？網兩派熱議：超級利多或上演航運2.0

全球記憶體供給急縮、價格飆升之際，華邦電傳出遭客戶「求簽6年長約」，引爆PTT股板熱議。網友討論焦點集中在兩件事：一是記憶體缺貨是否真到「不管價、只要貨」的程度；二是長約究竟是超級利多、還是重演航運長約後的反轉劇本，留言間既有追捧也有濃厚質疑。

關稅談判尾聲⋯台灣訓練美國勞工！他看好「最壞時間已過」股市利多

台美關稅協議傳進入最後磋商，美國商務部長盧特尼克受訪稱台灣將協助訓練美國半導體勞工，台灣談判代表楊珍妮則否認此為談判條件，訊息落差引發PTT股板熱議。網友討論焦點主要落在「到底信美方還是台方說法」、「訓練與供應鏈外移是否等同掏空台灣」，以及關稅若下調是否帶來產業與股市利多。

股災來了怎麼辦？多空配置讓你跌時少賠、甚至還能賺

萬一暴跌 可避免嚴重虧損 因為很重要，所以我再說一次：本書介紹的隔日沖策略，即使遇到股價大幅下跌也無須過度擔心。雖然不能保證完全不會出現虧損，但出現巨大損害的機率很低，且根據持股配置，甚至有可能獲利

不是對沖、是分散！盤整行情中「多空雙賺」其實有機會

盤整 做多做空都能賺 或許有些人會產生疑惑：「同時持有多單與空單，是否會降低獲利效率？」的確，從效率的角度來看，這不算是最佳策略。 當整體行情上漲時，就算做多能賺到錢，但看空的部位可能出現虧損，兩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。