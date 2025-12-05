記憶體報價看旺到26H2⋯華邦電、南亞科、群聯再起？反引網質疑聲浪

DRAM、NAND供需吃緊、報價上行循環可望延續到2026年下半年，有媒體點名華邦電、南亞科、群聯三檔指標股有望再起，PTT隨即掀起討論。網友焦點集中在「記憶體長多是否成立」以及此類利多新聞是否淪為出貨訊號，推文中頻現「好急」「一篇一根老招」與「航運2.0」等質疑聲。

媒體引述金控旗下投顧研究機構看法，認為本輪漲價周期不同於過往僅靠短期補庫或世代更替，需求面更具延續性，主因包括雲端大廠CSP伺服器訂單超預期、HBM持續短缺且位元耗用量大、AI伺服器對BOM彈性高而能承受漲價，以及原廠擴產偏向製程升級、月產能擴張有限。研究機構並估計DDR4供需比維持緊俏、價格高檔到2026年底，摩根士丹利看好華邦電為族群首選；法人也上修南亞科明年獲利預期與目標價，群聯則因握有大量NAND存貨、受惠eSSD需求上修而被視為主要贏家。

一名網友在PTT轉貼新聞後解讀，分析師預測記憶體類股報價與基本面「一路大好」，多頭氣勢可能延伸到明年下半年，認為後續盤勢值得密切留意，整體族群仍被法人與研究機構高度看好，帶有偏多的追蹤意味。

然而，留言區多數網友不買單，認為新聞過於一致地喊多反而像「出貨文」，有人直指「幾天就發一次新聞」「一篇一根老招」，也以過往航運、ABF的長多敘事為例，提醒「報價一直漲、EPS都算好」往往是高點訊號。另有網友質疑預估過度樂觀，例如對南亞科明年EPS上看19.5元抱持「等著看打臉」的態度，並指出華邦電本就不常用EPS估值，三檔被點名不代表股價必然同步走強。

也有少數不同聲音補充，若報價真能一路漲到2026下半年，股價理應提前反映，不應只靠新聞催化；另有人認為記憶體股仍可短線操作、低買高賣，但不宜過度迷信目標價。整體來看，PTT對「長多循環」本身並非完全否定，而是更在意利多頻率與歷史劇本是否重演，投資人後續仍需關注供需落差、擴產節奏與終端需求是否如預期延續，才能判斷這波記憶體行情究竟是再起的起點，或只是市場情緒的回聲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。