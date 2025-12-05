記憶體荒燒到簽長約？網兩派熱議：超級利多或上演航運2.0

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
記憶體庫存不足。路透

全球記憶體供給急縮、價格飆升之際，華邦電傳出遭客戶「求簽6年長約」，引爆PTT股板熱議。網友討論焦點集中在兩件事：一是記憶體缺貨是否真到「不管價、只要貨」的程度；二是長約究竟是超級利多、還是重演航運長約後的反轉劇本，留言間既有追捧也有濃厚質疑。

根據媒體報導，TrendForce資料顯示DRAM供應商平均庫存週期已縮到2～4週，幾乎沒有安全緩衝，供應吃緊主因來自AI浪潮推升HBM等高階產品需求，三大廠將產能轉往高毛利HBM，反而讓傳統DDR4、行動與PC用DRAM供給被「挪走」。路透也描述目前從雲端大廠到中國科技巨頭都在搶料、下「無上限訂單」，且新產能要到2027～2028年才會較明顯開出，使缺貨與漲價壓力延續到明後年。

一名網友在PTT轉貼新聞，他認為，記憶體庫存短缺已到「有錢也買不到」的地步，客戶為確保供貨才會回頭找市占僅約1%的華邦電，甚至提出6年長約、可能一路簽到2032年以後；他也解讀為華邦電今日股價強勢的原因，暗示長約有助確立中長期營運能見度。

不過，多數網友的第一反應多是濃濃不安，直指「DDR4簽6年太扯」、「技術都不知道迭代到哪了」，認為買方未必真會被綁死，未來仍可能砍單或用違約金解套；也有人提醒長約往往伴隨議價與價格天花板，反而不利後續ASP上行與股價想像，類比「海運長約、ABF長約」的歷史走勢，擔心利多出盡。

另一派留言則偏多解讀，認為「急到談長約」本身就證明供需失衡嚴重，短期內仍是賣方市場；有人喊出「還有一段可漲」「航運2.0至少還能再走一輪」，也有網友把討論重點拉回終端衝擊，指出真正關鍵是記憶體短缺將把成本推向手機、PC與消費電子售價，提醒投資人留意受害或受惠族群的輪動與景氣節奏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

庫存 缺貨 PTT 記憶體 華邦電

