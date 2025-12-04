股災來了怎麼辦？多空配置讓你跌時少賠、甚至還能賺

快訊

聯合新聞網／ 二階堂重人
大盤暴跌時，多單虧、空單賺，損益相抵後風險自然降低。記者許正宏／攝影
萬一暴跌 可避免嚴重虧損

因為很重要，所以我再說一次：本書介紹的隔日沖策略，即使遇到股價大幅下跌也無須過度擔心。雖然不能保證完全不會出現虧損，但出現巨大損害的機率很低，且根據持股配置，甚至有可能獲利。

舉例來說，假設道瓊工業指數重挫1,000點，這已可視為劇烈的波動。毫無疑問，國內大盤也將受到牽動，或許隨之下跌1,000點，市場勢必承受沉重的壓力

此時，許多個股因賣單遠多於買單，導致價格持續走低。若持有這些股票，可能面臨不小的資產縮水風險

然而，在本書介紹的隔日沖方法中，強調投資人應同時建立做多部位與做空部位，因此整體的損益情形如下所示：

做多部位→因為股市暴跌而造成重大損失。
做空部位→因為股市暴跌而產生龐大的利潤。

在行情下挫時，多頭部位可能承受較大的虧損，但空頭部位卻因此賺錢。將這兩者的損益相抵後，整體影響便不至於太過嚴重。假如配置得當，收益有機會大於虧損，最終達到正報酬

大是文化《隔日沖投資術：我的獨門法則：收盤前5分鐘才進場，隔日開盤馬上出場──上漲和下跌我都賺，勝率超過八成。》，作者：二階堂重人
大是文化《隔日沖投資術：我的獨門法則：收盤前5分鐘才進場，隔日開盤馬上出場──上漲和下跌我都賺，勝率超過八成。》，作者：二階堂重人

比如，即使多頭部位下跌20萬日圓，但空頭部位同時獲利17萬日圓，實際損失便縮小；或多頭部位雖虧損20萬日圓，但空頭部位賺進23萬日圓，整體反而轉為正報酬。

就像這樣，我操作隔日沖的核心在於同時持有多頭與空頭部位，即使遇到股價暴跌，也能避免重大損失。

這是在控制下跌風險的前提下，積極追求獲利的交易策略。

（本文摘自大是文化《隔日沖投資術：我的獨門法則：收盤前5分鐘才進場，隔日開盤馬上出場──上漲和下跌我都賺，勝率超過八成。》，作者：二階堂重人）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

隔日沖 風險 報酬 做多 大盤 指數 資產 壓力

