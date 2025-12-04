不是對沖、是分散！盤整行情中「多空雙賺」其實有機會

快訊

聯合新聞網／ 二階堂重人
盤整行情中，大盤走勢平淡，但個股強弱仍分明。挑強勢股做多、弱勢股放空，有機會多空同時獲利。圖／聯合報系資料照片
盤整 做多做空都能賺

或許有些人會產生疑惑：「同時持有多單與空單，是否會降低獲利效率？」的確，從效率的角度來看，這不算是最佳策略。

當整體行情上漲時，就算做多能賺到錢，但看空的部位可能出現虧損，兩者相抵後收益就會縮減。

不過，本書介紹的做法是買進預期上漲的個股、做空預期下跌的標的，因此當市場處於盤整狀態（不漲不跌，沒有明顯趨勢）時，做多和做空部位同時獲利的機率就會提升。

所謂的盤整狀態，是指像道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average，簡稱道瓊工業指數，觀察美股走勢的重要指標，由30家大型企業構成）的收盤價與前一日相比幾乎沒變動，隔天對國內股市影響也不大的情況。同時，國內也沒有足以左右行情的新消息出現。

這時，大盤的開盤價通常與前一天收盤價接近，或略為順著近期的行情趨勢波動。

大是文化《隔日沖投資術：我的獨門法則：收盤前5分鐘才進場，隔日開盤馬上出場──上漲和下跌我都賺，勝率超過八成。》，作者：二階堂重人
舉例來說，若近期行情呈現上漲趨勢，隔日開盤往往會小幅走高；若市場呈現下跌趨勢，隔日開盤則容易微幅下挫。

個股的走勢也會展現出類似的規律，開盤價可能和前一天的收盤價相差不大，或略為延續先前的趨勢走向。

所以，只要挑選上漲中的個股做多、下跌中的個股放空，即使遇到盤整，也有機會在多空兩邊同時獲利。

不過，即使市場並非處於盤整狀態，只要波動幅度不大，仍有機會同時讓做多和做空的部位產生收益。這是因為在小幅震盪的情況下，個股多半會延續既有走勢，朝原本的方向前進。

即便同時持有多單與空單，操作效率也不如想像中那麼差。

（本文摘自大是文化《隔日沖投資術：我的獨門法則：收盤前5分鐘才進場，隔日開盤馬上出場──上漲和下跌我都賺，勝率超過八成。》，作者：二階堂重人）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

