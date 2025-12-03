快訊

力積電（6770）黃崇仁跨足生醫！網言「聽聽就好」：相信黃董年底就懂

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電董事長黃崇仁。 記者謝柏宏／攝影
力積電董事長黃崇仁。 記者謝柏宏／攝影

力積電董事長黃崇仁旗下智合精準醫學宣布，全球首創PTHrP標靶單株抗體新藥BGM-2121獲台美核准啟動一期臨床試驗，並規劃明年第三季登興櫃，引發PTT股板關注。網友討論焦點除新藥前景外，更聚焦在黃崇仁「斜槓式擴張」是否可信，推文一面喊「相信黃董年底就懂」，一面直指其過往發言與投資紀錄「聽聽就好」，氣氛熱絡且分歧。

根據媒體報導內容，智合此次BGM-2121已通過美國FDA與台灣TFDA核准，將同步展開IRB審查與人體一期試驗，初期鎖定胰臟癌等高致死率實體腫瘤。黃崇仁在成果發表會表示，前臨床動物與細胞模型顯示，BGM-2121具抗腫瘤、抑制轉移、降低惡性高血鈣與改善惡病質等效果，且靶向PTHrP這一「上游驅動因子」，有望成為少數具跨癌種潛力的新型標靶抗體。智合指出，PTHrP在多種實體癌異常高表現，但過去缺乏直接治療藥物，公司以配體中和策略突破研發瓶頸，盼提供中晚期患者新治療切入點。

一名網友在PTT轉貼新聞後力挺黃崇仁，認為黃董從半導體延伸到生醫仍持續「有料」，新藥已進入台美一期臨床代表技術受到監管單位肯定，且智合明年Q3預計興櫃，帶來想像空間。原PO以「相信黃董 年底就懂」諷刺口氣作結，表達對新藥與集團布局的期待。

不少網友跟著原PO玩梗，稱黃崇仁是「斜槓boy」、「黃董怎麼輸」，認為手握記憶體、半導體再加生技題材，股價容易吸引市場注意，甚至有人笑稱他即便宣布做火箭也不意外；另有留言認為台灣生技能在高難度腫瘤研發取得突破值得肯定，期待一期結果若順利可望推升公司能見度。

但反對聲音同樣明顯，部分網友直言「他說的話我一個字都不信」，質疑黃崇仁凡熱門題材都參一腳，擔心是「不務正業」或炒題材；也有人提醒一期臨床屬早期安全性與劑量探索階段，離療效與商業化仍遠，投資不宜過度樂觀。整體來看，智合新藥啟動臨床帶來台灣生技里程碑話題，但在股板上仍呈現「看好題材」與「警惕風險」並存的兩派解讀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

