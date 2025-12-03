軟銀孫正義哭著賣輝達 加碼OpenAI！網嘲諷：未來會哭更久

軟銀創辦人孫正義近日坦言，出售輝達持股是「哭著賣掉」，只因需要籌措資金全力押注OpenAI與資料中心等AI布局，引發PTT股板熱議。網友討論焦點多聚焦在「賣掉AI鏟子改投AI軟體是否划算」與孫正義「否認泡沫」的說法，留言一面吐槽其戲劇化說詞，一面質疑OpenAI投資風險，亦有人認為這只是資金配置的合理轉向。

根據《彭博》與外電報導，孫正義在東京FII Priority Asia論壇首度回應軟銀11月拋售全部輝達持股一事，表示若資金充裕「根本不想賣任何一股」，但為了投入AI基建與專案，不得不變現約58億至76億美元的輝達持股，以支應對OpenAI的巨額投資以及「Stargate」資料中心計畫等布局。孫正義同時強力反駁AI投資泡沫論，認為AI未來若能創造全球GDP的十分之一，長期回報將遠勝當前投入，並直指唱衰者「不夠聰明」。

一名網友在PTT轉貼新聞後以調侃口吻解讀，認為孫正義賣輝達並非看壞，而是被迫籌錢加碼OpenAI，甚至玩笑提到「是否為了簽下徐若熙」。原PO的重點在於反諷市場過度解讀賣股動作，並借孫正義的「不夠聰明」說法，回嗆股板常見的泡沫唱衰論調。

多數網友對孫正義說法不買單，認為「哭著賣」只是場面話或「影帝式行銷」，直言賣在高點應是「爽哭」、「邊哭邊數錢」。不少人更把矛頭指向投資標的，質疑「賣掉金雞母去買最可能泡沫的OpenAI」，並以過往軟銀投資失利案例譏諷其眼光，認為未來可能「哭更久」。也有網友提醒大型企業資金調度不至於如此粗糙，對「不得不賣」的敘事存疑。

另一派留言則從產業邏輯替孫正義緩頰，認為輝達屬「賣鏟子」的硬體高點資產，轉向OpenAI與資料中心屬於押注「挖到金礦的軟體與生態」，是加槓桿賭更大未來；也有人認為輝達股價近期走弱、未來仍有低接機會，賣股不等於看空。此外，部分網友把討論延伸到競爭格局，認為真正的AI聖杯可能在Google生態系，孫正義選OpenAI而非Google才是關鍵風險，形成「投資方向對、標的未必最優」的補充觀點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。