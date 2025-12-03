快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

軟銀孫正義哭著賣輝達 加碼OpenAI！網嘲諷：未來會哭更久

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為軟銀創辦人孫正義。路透
圖為軟銀創辦人孫正義。路透

軟銀創辦人孫正義近日坦言，出售輝達持股是「哭著賣掉」，只因需要籌措資金全力押注OpenAI與資料中心等AI布局，引發PTT股板熱議。網友討論焦點多聚焦在「賣掉AI鏟子改投AI軟體是否划算」與孫正義「否認泡沫」的說法，留言一面吐槽其戲劇化說詞，一面質疑OpenAI投資風險，亦有人認為這只是資金配置的合理轉向。

根據《彭博》與外電報導，孫正義在東京FII Priority Asia論壇首度回應軟銀11月拋售全部輝達持股一事，表示若資金充裕「根本不想賣任何一股」，但為了投入AI基建與專案，不得不變現約58億至76億美元的輝達持股，以支應對OpenAI的巨額投資以及「Stargate」資料中心計畫等布局。孫正義同時強力反駁AI投資泡沫論，認為AI未來若能創造全球GDP的十分之一，長期回報將遠勝當前投入，並直指唱衰者「不夠聰明」。

一名網友在PTT轉貼新聞後以調侃口吻解讀，認為孫正義賣輝達並非看壞，而是被迫籌錢加碼OpenAI，甚至玩笑提到「是否為了簽下徐若熙」。原PO的重點在於反諷市場過度解讀賣股動作，並借孫正義的「不夠聰明」說法，回嗆股板常見的泡沫唱衰論調。

多數網友對孫正義說法不買單，認為「哭著賣」只是場面話或「影帝式行銷」，直言賣在高點應是「爽哭」、「邊哭邊數錢」。不少人更把矛頭指向投資標的，質疑「賣掉金雞母去買最可能泡沫的OpenAI」，並以過往軟銀投資失利案例譏諷其眼光，認為未來可能「哭更久」。也有網友提醒大型企業資金調度不至於如此粗糙，對「不得不賣」的敘事存疑。

另一派留言則從產業邏輯替孫正義緩頰，認為輝達屬「賣鏟子」的硬體高點資產，轉向OpenAI與資料中心屬於押注「挖到金礦的軟體與生態」，是加槓桿賭更大未來；也有人認為輝達股價近期走弱、未來仍有低接機會，賣股不等於看空。此外，部分網友把討論延伸到競爭格局，認為真正的AI聖杯可能在Google生態系，孫正義選OpenAI而非Google才是關鍵風險，形成「投資方向對、標的未必最優」的補充觀點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 孫正義 PTT OpenAI

相關新聞

DeepSeek更新性能又升級主打「低成本高推理」！網曝實際體驗感受

開源AI新創DeepSeek於12月2日正式推出DeepSeek-V3.2系列模型，宣稱推理表現大幅提升、部分評測逼近甚至超越前沿閉源模型，引起PTT股板討論。網友焦點集中在「年初曾掀殺盤的DeepSeek題材是否再度上演」以及新模型實際好用程度，多數回應偏保守或嘲諷，認為市場已對類似敘事「免疫」。

力積電（6770）黃崇仁跨足生醫！網言「聽聽就好」：相信黃董年底就懂

力積電董事長黃崇仁旗下智合精準醫學宣布，全球首創PTHrP標靶單株抗體新藥BGM-2121獲台美核准啟動一期臨床試驗，並規劃明年第三季登興櫃，引發PTT股板關注。網友討論焦點除新藥前景外，更聚焦在黃崇仁「斜槓式擴張」是否可信，推文一面喊「相信黃董年底就懂」，一面直指其過往發言與投資紀錄「聽聽就好」，氣氛熱絡且分歧。

台達電（2308）獲大摩按讚竟是警訊？網酸「按讚出貨」掀兩派論戰

摩根士丹利證券最新報告看好台達電（2308）營運動能，重申「優於大盤」評級與1,288元目標價，引發PTT股板熱議。網友討論焦點多落在「外資喊多是否為出貨訊號」，不少人以「按讚訂閱開小鈴鐺」、「按讚出貨」戲謔回應，也有人提醒台達電基本面強，不該只看外資動作。

台股3萬點不是夢？網期待又怕受傷害⋯憂「要洗散戶下車」

國泰金控總經理李長庚在法說會上表示台股挑戰3萬點「應該不是夢」，並強調AI趨勢持續下台灣將受惠，引發PTT股板熱烈討論。網友一方面對多頭氣氛感到振奮，另一面也出現「喊太低」、「過度樂觀恐回檔」等雜音，討論焦點集中在AI帶動台股上行的可信度，以及高點預測是否流於口號。

郭台銘長女「一股不留」出清鴻海5180張 市場炸鍋：訊號來了？

鴻海（2317）12月1日公告，郭台銘長女郭曉玲所持有的兩家投資公司將出清合計5180張鴻海持股，引發市場高度關注。雖然申讓張數相較鴻海整體股本並不算高，但由於屬大股東關係人動作，PTT股板瞬間湧入大

