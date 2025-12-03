快訊

DeepSeek更新性能又升級主打「低成本高推理」！網曝實際體驗感受

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸DeepSeek免費開源，今年初快速崛起。 （路透）
大陸DeepSeek免費開源，今年初快速崛起。 （路透）

開源AI新創DeepSeek於12月2日正式推出DeepSeek-V3.2系列模型，宣稱推理表現大幅提升、部分評測逼近甚至超越前沿閉源模型，引起PTT股板討論。網友焦點集中在「年初曾掀殺盤的DeepSeek題材是否再度上演」以及新模型實際好用程度，多數回應偏保守或嘲諷，認為市場已對類似敘事「免疫」。

根據媒體報導，DeepSeek-V3.2分為兩版本：面向一般應用的V3.2，以及針對AI智能體、以推理能力為主的V3.2-Speciale。官方評測顯示，Speciale在IMO、CMO、ICPC、IOI等2025年國際競賽取得金牌級成績，於ICPC與IOI的表現甚至接近人類第二名與第十名水準。技術亮點則是獨創「稀疏注意力（DSA）」架構，可先低成本篩選關鍵訊息、再深度計算，將長文本運算複雜度降至近線性，強調速度快、成本低且可支撐更深度長思考；正式版也加入思維脈絡管理與大量虛擬環境強化訓練，兩款模型已同步開源上架。

一名網友在PTT貼文搭配圖表指出，DeepSeek沉寂一段時間後推出V3.2，整體性能大致持平GPT、但仍略遜Google Gemini，同時強調其推理與智能體能力有進步，最大賣點在於成本僅為前沿模型約十分之一，對開源社群與成本敏感的使用場景具吸引力。

多數網友對此仍持懷疑態度，認為「年初鬼故事年底再演一次」、「同一招騙不了第二次」，直指DeepSeek過去被吹捧後很快降溫，實際使用體驗「慢、回答限制多、產出不佳」，甚至以「DeepSuck、Deepsick」等嘲諷稱呼回應，認為跑分與宣傳不足以改變生態系落差。

但也有少數網友提出不同觀點，認為開源與低成本本身就是優勢，「便宜又能用就有市場」，特別在API或小國、企業內部部署情境仍可能擴散；也有人將話題延伸到AI產業競合與股市影響，討論是否再度牽動輝達、AI概念股走勢，或轉向關注阿里千問等其他開源勢力。整體而言，DeepSeek V3.2雖帶來新技術與成本敘事，但PTT輿論主流仍以觀望與不信任為主，市場是否買單仍待驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

