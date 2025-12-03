台達電（2308）獲大摩按讚竟是警訊？網酸「按讚出貨」掀兩派論戰

摩根士丹利證券最新報告看好台達電（2308）營運動能，重申「優於大盤」評級與1,288元目標價，引發PTT股板熱議。網友討論焦點多落在「外資喊多是否為出貨訊號」，不少人以「按讚訂閱開小鈴鐺」、「按讚出貨」戲謔回應，也有人提醒台達電基本面強，不該只看外資動作。

根據媒體報導，台達電今年資料中心相關營收占比估逾四成，2026年比重至少五成，顯示AI與雲端帶動的電力與散熱需求成為主要成長引擎。大摩並強調台達電長期深耕能源基礎設施，包括固態變壓器、燃料電池、模組化電力方案與電池儲能系統等，將持續貢獻新動能。

台達電近期在中國數據中心標準大會宣布與美團、秦淮數據合作推出資料中心用SST專案，轉換效率與空間節省表現突出；燃料電池則累積研發逾20年，預計2026年下半年量產；泰國子公司也將與西門子合作推出預製模組化電力解決方案。大摩估台達電11月營收仍年增近五成、前11月營收年增三成以上，EPS可望從2024年的13.56元攀升至今年23.73元、2026年再升至35.03元。

一名網友在PTT分享新聞後認為，台達電受惠資料中心與能源基礎建設布局，營收與獲利成長趨勢明確，SST、燃料電池及模組化電力方案具技術與市場優勢，且合作夥伴具份量。原PO指出大摩給出高評等與目標價，反映外資對台達電長線投資價值的肯定。

多數網友對外資「按讚」仍抱持高度戒心，直言「大摩的話最不能聽」「晚點就看到賣超第一」，並以過去外資喊多後賣出的經驗嘲諷，認為這是典型「利多配合出貨」套路；也有人用「死亡筆記本」「按賣不是按讚」等梗表達悲觀，提醒追價風險。

不過也有不同聲音認為市場不必逢外資必反，指出台達電在資料中心電力、UPS與能源方案的產業地位扎實，「一堆人不懂Delta的地位」，並視其為可長抱的「萬年大牛股」。另有網友延伸至估值與籌碼面討論，認為本益比偏高需留意拉回空間，但若AI基建需求持續升溫，股價仍可能走出新一段行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。