快訊

川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

「雄獅部隊」女士官、人事官偽造BMI值 各自「為留營」理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台達電（2308）獲大摩按讚竟是警訊？網酸「按讚出貨」掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
台達電。 聯合報系資料照
台達電。 聯合報系資料照

摩根士丹利證券最新報告看好台達電（2308）營運動能，重申「優於大盤」評級與1,288元目標價，引發PTT股板熱議。網友討論焦點多落在「外資喊多是否為出貨訊號」，不少人以「按讚訂閱開小鈴鐺」、「按讚出貨」戲謔回應，也有人提醒台達電基本面強，不該只看外資動作。

根據媒體報導，台達電今年資料中心相關營收占比估逾四成，2026年比重至少五成，顯示AI與雲端帶動的電力與散熱需求成為主要成長引擎。大摩並強調台達電長期深耕能源基礎設施，包括固態變壓器、燃料電池、模組化電力方案與電池儲能系統等，將持續貢獻新動能。

台達電近期在中國數據中心標準大會宣布與美團、秦淮數據合作推出資料中心用SST專案，轉換效率與空間節省表現突出；燃料電池則累積研發逾20年，預計2026年下半年量產；泰國子公司也將與西門子合作推出預製模組化電力解決方案。大摩估台達電11月營收仍年增近五成、前11月營收年增三成以上，EPS可望從2024年的13.56元攀升至今年23.73元、2026年再升至35.03元。

一名網友在PTT分享新聞後認為，台達電受惠資料中心與能源基礎建設布局，營收與獲利成長趨勢明確，SST、燃料電池及模組化電力方案具技術與市場優勢，且合作夥伴具份量。原PO指出大摩給出高評等與目標價，反映外資對台達電長線投資價值的肯定。

多數網友對外資「按讚」仍抱持高度戒心，直言「大摩的話最不能聽」「晚點就看到賣超第一」，並以過去外資喊多後賣出的經驗嘲諷，認為這是典型「利多配合出貨」套路；也有人用「死亡筆記本」「按賣不是按讚」等梗表達悲觀，提醒追價風險。

不過也有不同聲音認為市場不必逢外資必反，指出台達電在資料中心電力、UPS與能源方案的產業地位扎實，「一堆人不懂Delta的地位」，並視其為可長抱的「萬年大牛股」。另有網友延伸至估值與籌碼面討論，認為本益比偏高需留意拉回空間，但若AI基建需求持續升溫，股價仍可能走出新一段行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資 能源 PTT 摩根 台達電 大摩

延伸閱讀

股息狂縮44%...00713還能存？知美揭合理配息範圍：0056、00878同樣中槍

郭台銘長女「一股不留」出清鴻海5180張 市場炸鍋：訊號來了？

00919維持配息0.54元！股民感嘆「股價成長性有限」擬改抱00713

0050隨大盤走弱⋯股民賠到焦慮！網苦勸：跌了反而好買

相關新聞

台達電（2308）獲大摩按讚竟是警訊？網酸「按讚出貨」掀兩派論戰

摩根士丹利證券最新報告看好台達電（2308）營運動能，重申「優於大盤」評級與1,288元目標價，引發PTT股板熱議。網友討論焦點多落在「外資喊多是否為出貨訊號」，不少人以「按讚訂閱開小鈴鐺」、「按讚出貨」戲謔回應，也有人提醒台達電基本面強，不該只看外資動作。

台股3萬點不是夢？網期待又怕受傷害⋯憂「要洗散戶下車」

國泰金控總經理李長庚在法說會上表示台股挑戰3萬點「應該不是夢」，並強調AI趨勢持續下台灣將受惠，引發PTT股板熱烈討論。網友一方面對多頭氣氛感到振奮，另一面也出現「喊太低」、「過度樂觀恐回檔」等雜音，討論焦點集中在AI帶動台股上行的可信度，以及高點預測是否流於口號。

郭台銘長女「一股不留」出清鴻海5180張 市場炸鍋：訊號來了？

鴻海（2317）12月1日公告，郭台銘長女郭曉玲所持有的兩家投資公司將出清合計5180張鴻海持股，引發市場高度關注。雖然申讓張數相較鴻海整體股本並不算高，但由於屬大股東關係人動作，PTT股板瞬間湧入大

「科技業天堂、其他地獄？」CNN：台灣只有6.5％勞工吃到AI榮景

台灣近期因AI帶動出口，GDP連兩季站上8%附近、全年成長率挑戰7.4%，但CNN報導卻點出另一面：薪資停滯、所得差距加大，多數民眾對這波榮景「完全無感」。這篇討論在PTT股板掀起大量回應，不少人直言

ChatGPT在Gemini 3 Pro面前就是垃圾！郭哲榮：AI非泡沫是新的競爭

分析師郭哲榮在節目中談到Google最新的Gemini 3 Pro，認為威力遠超市場原本想像，他更直言「ChatGPT在Gemini 3 Pro面前就是垃圾」。新模型在圖片生成與解析能力領先，也重新點

標普漲幅高度集中大型股…網疑：買大盤不如買龍頭？

大型股成未來趨勢？一名網友在PTT發文並引用海外金融社群圖表指出，2025年標普500漲幅主要由少數科技巨頭貢獻，前10大成分股合計推升指數逾半，讓他質疑「買標普五百感覺也沒多分散」，乾脆直接買尖牙股或龍頭就好。貼文引來大量回應，網友直指美股「大者恆大」是否已成結構性趨勢，熱議投資人該不該因此調整標的與配置方式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。