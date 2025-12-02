郭台銘長女「一股不留」出清鴻海5180張 市場炸鍋：訊號來了？

鴻海（2317）12月1日公告，郭台銘長女郭曉玲所持有的兩家投資公司將出清合計5180張鴻海持股，引發市場高度關注。雖然申讓張數相較鴻海整體股本並不算高，但由於屬大股東關係人動作，PTT股板瞬間湧入大量討論，情緒從追問影響程度到戲稱「丸子訊號」都有。

根據公告，鋐維股份有限公司將申讓2771張、承鋒投資股份有限公司申讓2409張，均採「完全出清」的方式，預計自12月4日起至隔年1月3日期間以一般交易形式進行。以當日鴻海收盤價222元估算，兩家公司合計可套現約11.5億元。

由於申讓主體與郭台銘家族關係密切，市場解讀角度不一，有人關注是否具象徵性，也有人認為張數相對有限。

不少網友認為此次申讓張數相對鴻海整體規模並不大，認為影響有限，留言如「郭董174萬張 vs 長女5180張 誰會贏！」、「五千張而已...又不是五十萬張」。也有人提醒不要過度聯想，「外資一天賣超都比這多」、「郭董本人沒動作，先看後續」。

部分網友則以輕鬆語氣看待事件，「換點錢買精品怎麼了嗎」、「明天跌下來我還要買」。

另一派則擔心大股東關係人出清會削弱市場信心，表示「一股不留 好狠」、「熟悉的劇本…國巨2.0？」、「大戶出貨中」、「訊號來了...最佳空點」。也有人認為此舉可能放大情緒面波動，「這時候長女帶頭出清持股，真服了」、「高檔賣股 懂玩」，並以戲稱方式表達緊張心情，「丸子！」、「快逃阿」、「要崩回100了嗎？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。