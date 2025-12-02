台股3萬點不是夢？網期待又怕受傷害⋯憂「要洗散戶下車」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美股期指疲弱壓抑台股情緒，12月首個交易日開高走低。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
國泰金控總經理李長庚在法說會上表示台股挑戰3萬點「應該不是夢」，並強調AI趨勢持續下台灣將受惠，引發PTT股板熱烈討論。網友一方面對多頭氣氛感到振奮，另一面也出現「喊太低」、「過度樂觀恐回檔」等雜音，討論焦點集中在AI帶動台股上行的可信度，以及高點預測是否流於口號。

根據法說內容，國泰人壽今年前三季股票投資實現獲利逾625億元，台股投報率達12.5%，顯示大盤上漲對壽險資產助益明顯；李長庚指出台灣在GPU、TPU與各式AI應用供應鏈上具全球關鍵地位，只要AI大方向未變，市場雖會震盪但整體趨勢仍偏多，對未來一至數年台股走勢維持樂觀，3萬點甚至更高並非毫無根據。

一名網友在PTT轉貼新聞後也以AI需求強勁為核心觀點，認為從記憶體、先進製程、CoWoS封裝到線材與電源供應「處處吃緊」，供應端沒有哪一項真能稱得上充裕，因此不認同「AI泡沫論」或跌破季線的說法，並直指台灣最大主力已上看3萬5千點，顯示其對AI延續性與台股再攻高抱持高度信心。

多數推文偏向同調多頭敘事，不少人簡短回應「穩了」、「基本面有撐」，也有人以台積電ADR溢價、台積電股價上行等理由佐證大盤上3萬「不難」。另一批多頭則把預測再往上加碼，從3萬3、3萬5一路喊到4萬甚至5萬，以戲謔方式表達對長線多頭的期待，並鼓吹正二、槓桿等作法，呈現典型的追高與樂觀氛圍。

不過，反對或保留意見同樣明顯。有網友嘲諷「該吃藥了」、「點位預測是算命」，認為未限定時間的高點喊話缺乏實質意義，也有人提醒市場仍可能中期修正，甚至直言「喊成這樣一定有回檔」、「要先洗散戶下車」。另有留言把焦點拉回企業與員工福利、或以反諷方式對全面樂觀示警，凸顯在AI與多頭共識之外，投資人仍擔心過熱情緒與價格回檔風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 回檔 大盤 台積電 PTT

