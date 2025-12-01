「科技業天堂、其他地獄？」CNN：台灣只有6.5％勞工吃到AI榮景

台灣近期因AI帶動出口，GDP連兩季站上8%附近、全年成長率挑戰7.4%，但CNN報導卻點出另一面：薪資停滯、所得差距加大，多數民眾對這波榮景「完全無感」。這篇討論在PTT股板掀起大量回應，不少人直言台灣已形成「兩個世界」。

CNN駐港記者指出，台灣經濟高速成長背後，成果集中在電子製造業貢獻15%產值，卻僅聘僱6.5%勞動人口；人均GDP將破3.8萬美元，超越日韓，但平均薪資卻與日韓差距至少三成。非科技族群、內需產業薪資停滯多年，加上高房價壓力，使「經濟變好」難以反映在日常生活。

另一方面，外銷過度集中、川普關稅風險、出口基期偏高，也讓經濟學者認為明年成長力道將放緩。

不少人認為外媒切入台灣的視角「相對中肯」，直指貧富差距、產業過度集中、科技業與其他行業的斷層明顯。有網友直言「還是要國外媒體觀察台灣問題比較中肯」、也有人問「人均GDP都贏日韓，薪資卻輸三成，那被誰拿走了？」，感嘆「台灣就兩個世界，科技業一個世界、其他行業一個世界」。另一部分網友把矛頭對準房價，認為薪資停滯之下，「房價完全買不起」、「房價所得比甚至超越紐約、倫敦、香港」，更凸顯民眾感受到的落差。

也有人提醒薪資比較不能只看平均數，國際間生活成本、稅負與物價結構本來就不同，提出「若薪資比照日韓但物價也同樣漲上去，你能接受嗎？」、「日本物價也是很貴，累的是日本自己人」、「台灣可支配所得其實不低」。另一派則反酸民眾過度悲觀，把焦點放在自身的選擇，留言如「無感的要檢討自己吧」、「科技業賺爛還不買股票，這輩子也就這樣了」、「進不了台積電的可以買台積電的股票啊」，認為投資與跨產業選擇本來就是個人要承擔的決定。

