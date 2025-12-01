快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

「科技業天堂、其他地獄？」CNN：台灣只有6.5％勞工吃到AI榮景

聯合新聞網／ 綜合報導
CNN點出台灣「高成長、低感受」矛盾：薪資追不上日韓、經濟果實集中在少數產業，房價更是壓垮年輕人關鍵。中央社
CNN點出台灣「高成長、低感受」矛盾：薪資追不上日韓、經濟果實集中在少數產業，房價更是壓垮年輕人關鍵。中央社

台灣近期因AI帶動出口，GDP連兩季站上8%附近、全年成長率挑戰7.4%，但CNN報導卻點出另一面：薪資停滯、所得差距加大，多數民眾對這波榮景「完全無感」。這篇討論在PTT股板掀起大量回應，不少人直言台灣已形成「兩個世界」。

CNN駐港記者指出，台灣經濟高速成長背後，成果集中在電子製造業貢獻15%產值，卻僅聘僱6.5%勞動人口；人均GDP將破3.8萬美元，超越日韓，但平均薪資卻與日韓差距至少三成。非科技族群、內需產業薪資停滯多年，加上高房價壓力，使「經濟變好」難以反映在日常生活。

另一方面，外銷過度集中、川普關稅風險、出口基期偏高，也讓經濟學者認為明年成長力道將放緩。

編輯推薦

不少人認為外媒切入台灣的視角「相對中肯」，直指貧富差距、產業過度集中、科技業與其他行業的斷層明顯。有網友直言「還是要國外媒體觀察台灣問題比較中肯」、也有人問「人均GDP都贏日韓，薪資卻輸三成，那被誰拿走了？」，感嘆「台灣就兩個世界，科技業一個世界、其他行業一個世界」。另一部分網友把矛頭對準房價，認為薪資停滯之下，「房價完全買不起」、「房價所得比甚至超越紐約、倫敦、香港」，更凸顯民眾感受到的落差。

也有人提醒薪資比較不能只看平均數，國際間生活成本、稅負與物價結構本來就不同，提出「若薪資比照日韓但物價也同樣漲上去，你能接受嗎？」、「日本物價也是很貴，累的是日本自己人」、「台灣可支配所得其實不低」。另一派則反酸民眾過度悲觀，把焦點放在自身的選擇，留言如「無感的要檢討自己吧」、「科技業賺爛還不買股票，這輩子也就這樣了」、「進不了台積電的可以買台積電的股票啊」，認為投資與跨產業選擇本來就是個人要承擔的決定。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

薪資 日韓 台積電 日本 川普

延伸閱讀

能守住錢的人從不在「這5個時刻」花錢！ 越早覺察存越快

00981A半年漲58％…AI供應鏈長線還有肉！經理人陳釧瑤用3大框架穿越2025震盪盤

高股息ETF疲弱反而暴力提升張數！存股哥：00878、00919、0050、00929…等買進115張

還在喊AI泡沫？將會錯過台股3萬6千點…郭哲榮：不會用AI的人會被淘汰

相關新聞

「科技業天堂、其他地獄？」CNN：台灣只有6.5％勞工吃到AI榮景

台灣近期因AI帶動出口，GDP連兩季站上8%附近、全年成長率挑戰7.4%，但CNN報導卻點出另一面：薪資停滯、所得差距加大，多數民眾對這波榮景「完全無感」。這篇討論在PTT股板掀起大量回應，不少人直言

ChatGPT在Gemini 3 Pro面前就是垃圾！郭哲榮：AI非泡沫是新的競爭

分析師郭哲榮在節目中談到Google最新的Gemini 3 Pro，認為威力遠超市場原本想像，他更直言「ChatGPT在Gemini 3 Pro面前就是垃圾」。新模型在圖片生成與解析能力領先，也重新點

標普漲幅高度集中大型股…網疑：買大盤不如買龍頭？

大型股成未來趨勢？一名網友在PTT發文並引用海外金融社群圖表指出，2025年標普500漲幅主要由少數科技巨頭貢獻，前10大成分股合計推升指數逾半，讓他質疑「買標普五百感覺也沒多分散」，乾脆直接買尖牙股或龍頭就好。貼文引來大量回應，網友直指美股「大者恆大」是否已成結構性趨勢，熱議投資人該不該因此調整標的與配置方式。

美要台加碼投資＋培訓半導體員工？網憂：產業鏈被整碗端走

美國川普政府正與台灣談判貿易協議，可能要求台灣企業新增對美投資、派員赴美並培訓半導體與先進產業員工，台積電也在名單之列，引發PTT股板熱議。有網友直覺認為這等同要求台灣「整個產業鏈外移」，並盤點可能還要搭配擴大採購農產品與軍購，質疑「這波虧真大？」網友討論集中在台灣是否被迫付出過高代價換關稅減免，以及美方真正目標是技術與人才移轉。

2027年戰爭論衝擊市場？股民憂不敢抱股睡：想改買美股

賴清德總統近日提及中國將於2027年完成武統台灣的準備，引起社會一片譁然，有股民擔心台海戰爭影響股價走勢，質疑「若2027戰爭論為真，還敢抱台股睡覺嗎？」，他直指是否該結清台股、轉用海外券商改抱美股，並質疑台股是否已把戰爭風險「price in」。

羅唯仁遭台積電提告、英特爾CEO力挺！網酸：此地無銀三百兩

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉任英特爾高層，遭台積電提告疑涉帶走2奈米等先進製程機密，引發半導體圈與PTT股板熱議。英特爾執行長陳立武隨後發內部備忘錄，強調「全力支持」羅唯仁回鍋，並稱相關指控毫無根據，網友討論焦點集中在羅是否確有攜密、英特爾是否「護航等於坐實」、以及台積電能否有效反制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。