ChatGPT在Gemini 3 Pro面前就是垃圾！郭哲榮：AI非泡沫是新的競爭

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮認為Gemini 3 Pro在圖片生成與解析力全面領先，也引爆市場對AI生態重洗牌的討論。路透
分析師郭哲榮在節目中談到Google最新的Gemini 3 Pro，認為威力遠超市場原本想像，他更直言「ChatGPT在Gemini 3 Pro面前就是垃圾」。新模型在圖片生成與解析能力領先，也重新點燃市場對AI技術競賽與生態版圖變動的討論。

他在節目中示範用AI快速生成大量解析圖，用於說明晶片關係、總經與國際局勢；認為這是分析效率關鍵，並強調自己「是全台灣最懂AI的男人」。

總經部分，哲哲利用AI圖示解釋烏俄戰爭對通膨的衝擊。指出，戰爭推高物價，使全球股市承壓；而近期和平協議傳出、戰事降溫，意味通膨壓力減弱，有利降息循環。並提到川普經濟顧問凱文．哈塞特（Kevin Hassett）可能影響未來Fed主席布局，使降息預期升溫。

談到台灣，他說烏俄戰爭也促使政府提高國防預算，編列1.25兆元特別預算；他用AI圖示分析無人機、國機國造、造艦等受惠族群，並指出漢翔與龍德造船走強，反映市場已開始定價。

面對市場喊「AI泡沫」，哲哲認為這是因科技演進太快造成不安。

他引用Meta創辦人的觀點：「投資AI有風險，不投資風險更大」強調各國企業仍將持續投入，不會在此時停下腳步。

他總結，AI工具越進步，越會推動伺服器、散熱、記憶體、ASIC等族群輪動。他再次強調「AI不是泡沫，是新的競爭」提醒投資人關注長線結構，而非品牌之間誰訂閱、誰退訂的短期比較。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

