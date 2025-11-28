美要台加碼投資＋培訓半導體員工？網憂：產業鏈被整碗端走

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。（路透）
美國川普政府正與台灣談判貿易協議，可能要求台灣企業新增對美投資、派員赴美並培訓半導體與先進產業員工，台積電也在名單之列，引發PTT股板熱議。有網友直覺認為這等同要求台灣「整個產業鏈外移」，並盤點可能還要搭配擴大採購農產品與軍購，質疑「這波虧真大？」網友討論集中在台灣是否被迫付出過高代價換關稅減免，以及美方真正目標是技術與人才移轉。

根據路透引述多名知情人士說法，台灣希望將對美出口的20%暫時性關稅再往下談，但美方談判重點之一是要台灣以投資與人才培育支持美國在地製造，包含協助建置科技園區式的基礎設施與訓練工班。報導並提到，台灣承諾金額預估低於日本、韓國等主要競爭對手的對美投資規模，且協議仍在磋商階段、細節可能變動；白宮也強調在總統正式宣布前都屬臆測。外界亦關注，美方是否可能透過232條款把半導體納入關稅範圍，進一步增加談判壓力。

一名網友在PTT發文以投資人角度解讀，認為若台灣被要求投入高達數千億美元、再加上農產與軍購採買、派遣工程師與訓練美國員工，形同以關稅換取美國在地半導體實力，長期恐削弱台灣供應鏈完整性。他將此視為「明牌式外移」，並把疑慮指向未來台灣半導體優勢是否被稀釋。

多數網友回應偏向悲觀或警戒，認為「免費幫你開分公司不可能」、「整碗端走」、「吃乾抹淨還要謝謝」等語，質疑美方藉談判要求台灣付出過多，甚至把培訓視為「把即戰力送過去」。也有不少留言連結到台積電美國廠先前遭遇的人力與管理問題，認為就算派員培訓，美國勞動文化與工作型態差異大，未必能複製台灣效率，反而可能讓台灣承擔成本卻難見對等回報。

但也有不同意見提醒，談判內容仍在「外媒傳聞」階段，金額與條件尚未定案，應避免過早下結論；另有網友從資本市場角度看待，認為台積電擴大赴美若能貼近客戶、提高全球市占與議價能力，未必全然是壞事，重點在於台灣能否守住最先進研發與關鍵製程留在本土。同時也有人指出，台美經貿談判本就牽涉地緣政治與供應鏈安全，台灣的籌碼不只投資規模，還包括技術合作方式與對等關稅安排，後續仍待官方與正式協議內容出爐後再評估。

