羅唯仁遭台積電提告、英特爾CEO力挺！網酸：此地無銀三百兩

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁（左）。圖／聯合報系資料照片
台積電前資深副總羅唯仁退休後轉任英特爾高層，遭台積電提告疑涉帶走2奈米等先進製程機密，引發半導體圈與PTT股板熱議。英特爾執行長陳立武隨後發內部備忘錄，強調「全力支持」羅唯仁回鍋，並稱相關指控毫無根據，網友討論焦點集中在羅是否確有攜密、英特爾是否「護航等於坐實」、以及台積電能否有效反制。

根據外電與科技媒體報導，羅唯仁在台積電任職逾21年，曾參與5奈米、3奈米與2奈米等研發與策略工作，7月退休後於10月加入英特爾擔任執行副總裁。台積電25日向智慧財產及商業法院提告，主張羅違反保密與競業條款並有高度風險將機密資訊外流，使競爭對手受益，台灣檢調與經濟部也啟動調查與評估是否涉及關鍵技術或國安法疑慮。英特爾則回應公司有嚴格政策禁止使用第三方機密，並認為指控缺乏依據。

一名網友在PTT轉貼新聞後，以「陳大佬開示、全力支持」形容英特爾表態，並猜測事件後續可能走向「查無不法、形式過水」或以「合法技術移轉」收場，甚至認為羅正式入職當天可能帶動英特爾股價再攻一根，語氣帶有對戲劇化發展的嘲諷，也凸顯市場端對兩家公司角力的高度關注。

多數網友對英特爾高調力挺態度持負面解讀，直言「這樣講就實錘了」、「此地無銀三百兩」，認為若沒有「帶槍投靠」嫌疑，英特爾不需急著背書；也有人批評羅違反職業道德、背棄前東家，甚至把事件上綱到「美國爸爸出來講話就查無不法」的政治想像，主張台積電應硬起來反制，例如調高英特爾代工報價或縮減接單，以免形成不良示範。

不過也有不同聲音提醒回到法律與產業現實，有人指出英特爾CEO立場本就必須護自家人，發言不等於證據；另有網友提到競業條款在不同法域的可執行性差異，台積電若只在台灣提告恐難對英特爾形成實質約束，關鍵仍是能否在訴訟中拿出確切攜密或不當使用的證據。部分人則從產業面分析，英特爾18A、RibbonFET、High-NA EUV等路線與台積電差異不小，羅真正價值可能在供應鏈與客戶理解，而非直接「搬技術」，整體事件仍待司法與調查釐清。

