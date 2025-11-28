快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

標普漲幅高度集中大型股…網疑：買大盤不如買龍頭？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖/本報資料照片
台股示意圖。圖/本報資料照片

大型股成未來趨勢？一名網友在PTT發文並引用海外金融社群圖表指出，2025年標普500漲幅主要由少數科技巨頭貢獻，前10大成分股合計推升指數逾半，讓他質疑「買標普五百感覺也沒多分散」，乾脆直接買尖牙股或龍頭就好。貼文引來大量回應，網友直指美股「大者恆大」是否已成結構性趨勢，熱議投資人該不該因此調整標的與配置方式。

近年美股在AI浪潮推動下，市場領導權明顯集中在少數超大型科技公司。多份研究與投行報告指出，標普500以市值加權計算，權值愈大的公司對指數影響愈大，2025年初前10大公司市值占比已逼近四成，集中度甚至高於網路泡沫時期水準，顯示「窄市場」現象加劇。另一方面，「七巨頭」或市場口中的「十大巨頭」仍占整體市值三分之一以上，AI相關資本支出與獲利優勢，讓大型股在高利率環境下更易吸引資金，進一步拉開與中小型公司的表現差距。

原PO表示，從圖表可見Alphabet、輝達等少數公司幾乎包辦標普今年漲幅的一大段，使得指數投資的分散效果看似下降。他因此推論，既然漲的多是龍頭股，與其買整包S&P500，不如集中火力買「尖牙」或少數大型科技股，並追問美股未來投資策略是否要改變。這段看法也反映部分投資人對「大盤ETF含雜質」的焦慮，擔心被大量平庸成分股拖累績效。

不少網友回應「強者恆強、大者恆大早就是趨勢」，認為資本與技術門檻在AI競賽中大幅提高，小公司難以負擔算力與研發投入，未來只會更依賴巨頭；也有人將此現象類比到台股或民生產業，指連鎖化、資本集中是全球共通的結構走向，因此「買龍頭股、買科技主題ETF或只留前50大」會是更有效率的做法。另一派則直接點名QQQ、半導體ETF或少數美股龍頭為核心配置，主張順勢而為。

但反對聲浪也不小，有網友提醒「看到這種文章，就知道要分散世界了」，認為集中度飆高往往意味風險堆疊，未來一旦降息循環啟動、資金偏好轉向，中小型股可能補漲，權值股未必永遠領先；也有人翻出歷史例子，指過去曾出現Nifty Fifty等權值股獨霸後反轉的情況，強調「沒有永遠的事情」。

另有留言指出，現在看似龍頭壟斷，其實是結果論，十年前的市值排行榜與今日大不相同，押單一族群等於承擔被新技術或新王取代的風險，長期仍需用ETF或跨市場配置維持韌性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

標普 ETF 美股 PTT 台股 科技股

延伸閱讀

他想靠0050、006208質押分攤房貸！網曝風險：遇大跌壓力更大

高股息仔開始買0050且採用「零股戰術」！存股哥：湊出6.45張策略可行且有效

00919最後一季配要多少才算合理？知美解析「0.54至0.58 元」及格區間

00981A半年飆57％…強是必然非偶然？棒棒：因「統一奔騰」更猛同一位經理人

相關新聞

標普漲幅高度集中大型股…網疑：買大盤不如買龍頭？

大型股成未來趨勢？一名網友在PTT發文並引用海外金融社群圖表指出，2025年標普500漲幅主要由少數科技巨頭貢獻，前10大成分股合計推升指數逾半，讓他質疑「買標普五百感覺也沒多分散」，乾脆直接買尖牙股或龍頭就好。貼文引來大量回應，網友直指美股「大者恆大」是否已成結構性趨勢，熱議投資人該不該因此調整標的與配置方式。

美要台加碼投資＋培訓半導體員工？網憂：產業鏈被整碗端走

美國川普政府正與台灣談判貿易協議，可能要求台灣企業新增對美投資、派員赴美並培訓半導體與先進產業員工，台積電也在名單之列，引發PTT股板熱議。有網友直覺認為這等同要求台灣「整個產業鏈外移」，並盤點可能還要搭配擴大採購農產品與軍購，質疑「這波虧真大？」網友討論集中在台灣是否被迫付出過高代價換關稅減免，以及美方真正目標是技術與人才移轉。

2027年戰爭論衝擊市場？股民憂不敢抱股睡：想改買美股

賴清德總統近日提及中國將於2027年完成武統台灣的準備，引起社會一片譁然，有股民擔心台海戰爭影響股價走勢，質疑「若2027戰爭論為真，還敢抱台股睡覺嗎？」，他直指是否該結清台股、轉用海外券商改抱美股，並質疑台股是否已把戰爭風險「price in」。

羅唯仁遭台積電提告、英特爾CEO力挺！網酸：此地無銀三百兩

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉任英特爾高層，遭台積電提告疑涉帶走2奈米等先進製程機密，引發半導體圈與PTT股板熱議。英特爾執行長陳立武隨後發內部備忘錄，強調「全力支持」羅唯仁回鍋，並稱相關指控毫無根據，網友討論焦點集中在羅是否確有攜密、英特爾是否「護航等於坐實」、以及台積電能否有效反制。

股市震盪怎操作？看好AI成長動能 兩大台股名家「反彈買進」口袋名單曝光

近來台、美股市上沖下洗，投資人是該恐懼還是貪婪？ 反彈回升操作策略該如何因應，才能掌握獲利機會不接刀？操盤名家在此分享他們的觀點。

台股上看3萬4600？杜金龍用波浪＋總經推算：2027年或見循環高點

1989年是我進入證券業操盤的第1年，當時正逢股市大好，由於之前對技術分析下過一番功夫，我在永信證券擔任操盤人的第1年，就幫公司賺了1億元之多。隔年，外資老闆給的Bonus（紅利）就達到上百萬元，讓我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。