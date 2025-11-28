2027年戰爭論衝擊市場？股民憂不敢抱股睡：想改買美股

賴清德總統近日提及中國將於2027年完成武統台灣的準備，引起社會一片譁然，有股民擔心台海戰爭影響股價走勢，質疑「若2027戰爭論為真，還敢抱台股睡覺嗎？」，他直指是否該結清台股、轉用海外券商改抱美股，並質疑台股是否已把戰爭風險「price in」。

近期台海情勢升溫，賴清德近日在談話中提到北京以2027完成武力犯台準備為目標，引發社會關注，同時台灣亦持續推動大幅強化國防與軍備投資，以提升嚇阻力道。

一名網友在PTT發文，表示自己觀察台股近期走勢仍偏強，不確定市場是否已反映潛在戰爭風險，因此才想問「大家還敢抱股睡覺到2027嗎」。他提出的選項包括出清台股、轉向海外券商與美股配置，或乾脆先下車觀望，語氣透露對兩年後不確定性的焦慮，也反映近期政治訊號對投資人心理的擾動。

多數網友的共識偏向「真正該怕的不是股票」，有人回應戰時「別說股票，機票也輪不到你」，認為若人身都無法離境，資產放哪裡差別有限；也有人直言有能力避險的早就分散到美元或海外資產，沒能力者與其煩惱持股不如先把生活與求生準備好。另一派則持續以投資邏輯看待，認為台灣戰爭陰影長期存在，市場已有部分反映，若真有事反而可能出現「利多出盡、跌深反彈」或戰後重建題材。

也有不少不同意見與延伸討論。有網友主張仍應配置黃金、美債、外幣或原物料，至少留備案；但也有人反駁「開戰後沒命花、換什麼都一樣蒸發」。另有留言把時間表視為政治與輿論操作，認為「每年都喊、2035/2049也會再出現」，不必被特定年份綁架；同時也有人從軍事面提到中國渡海作戰成本高、未必會打，但北京持續強化兩棲與登陸能力仍是現實風險，提醒投資與風險意識可分開看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。