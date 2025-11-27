台股上看3萬4600？杜金龍用波浪＋總經推算：2027年或見循環高點

1989年是我進入證券業操盤的第1年，當時正逢股市大好，由於之前對技術分析下過一番功夫，我在永信證券擔任操盤人的第1年，就幫公司賺了1億元之多。隔年，外資老闆給的Bonus（紅利）就達到上百萬元，讓我嘗到進軍台股的甜美果實。

無心插柳 成為暢銷財經作家

後來，永信證券在1991年被大華證券合併後，我成為碩果僅存的「留守兵」。在那段正值「台股空頭」的空檔時間，我常跑到圖書館查詢總體經濟指標以及一些技術分析的資料，並將1970年以來台股的相關資料建檔，雖然建檔工程很浩大，但是這些資料庫不只有助於我鑑往知來，並且為我日後出書打下基礎。

那段期間，透過記者朋友黃溪湖（曾任職於《工商時報》）引薦，在《工商時報》每週定期發表文章，譬如「MACD技術指標在台股的應用」等心得，由於廣受好評，專欄持續了約半年的時間。後來也是經由另一位記者朋友楊穆郁的介紹，非凡出版社將我發表過的文章彙總補充後出書。我還記得，當時曾任職於《經濟日報》主編的金淼獲知後，還特地打電話去非凡出版社大力讚揚我的著作，也促成了我在1991年出版生平第一本書《技術指標在台灣股市應用的訣竅》。

沒想到，處女作銷售長紅，還意外成了各大學EMBA的指定參考用書。後來在1996年至2002年間，我還陸續出了《基本分析》、《價值分析》以及《圖表型態解析》等書（該系列著作由財信出版社發行）。

主管券商自營部15年 曾買威盛跌一跤

在證券業歷經18年後，我才驚覺自己是在位最久的自營部主管（15年）。業界都知道，自營部就像是券商的「提款機」，能夠在自營部擔任主管超過2年以上，就已經不簡單了，因為一旦績效太差，就算主管不開口，自己也會萌生去意。我能夠有如公務員一般，在自營部任職這麼久，自己也覺得滿不可思議（笑）。

回顧過去，我確實曾經打過幾場漂亮的勝仗。1999年大盤上漲31%，我的操盤績效將近50%；2000年股市開始進入空頭，大盤跌幅高達43%，我在台股9,000點時，率先幾乎砍光股票，幫公司逆勢獲利13%。當然我也有犯錯的時候，其中，比較慘烈的負面經驗，就是布局IC設計股王威盛（2388），當時股價一度漲上600元高價後卻一落千丈（詳見圖1）。那時雖然已經看出空頭走勢，但錯估以為應該還有空頭反彈的「逃命波」，沒想到股價卻是一波到底，確實讓我有「燙到」的感覺。這個經驗讓我驚覺到，一旦碰到台股「空頭年」，選股應該要更為謹慎，尤其是高價權值股，往往「大賠」的機率會大增，千萬不可掉以輕心。

賺主升段3大重點 台股上看3萬4600點

能夠抓住台股多空轉折點（Turning point）的人，往往都能賺到大波段行情，不過當中的竅門很多，或許投資人可以好好研讀我寫的那4本書，才能融會貫通，但在這裡，我還是提供給各位一些自己常用的參考指標：

指標1》波浪理論搭配總經數據

以台股的經驗來看，1次多空的大循環，大概維持89個月（7年多）或104個月，其中1個大循環當中有2次小循環。不過值得一提的是，波浪理論在1987年至1995年間是百分之百符合，但卻從1995年以後開始出現失靈的現象，主要的原因是外資自1990年進入台股後，1994、1995年投入金額慢慢擴大，加上這2年外資又有其他的套利工具，因此我認為，波浪理論必須搭配總體經濟指標才不會誤判。

當台股正在走上升波的時候，投資人必須同時搭配4項經濟指標來觀察，包括①經濟成長率（GDP Growth）、②狹義貨幣供給額（M1B）（詳見註1）、③景氣對策信號（詳見註2）和領先指標、④外銷訂單及出口等資料來加以研判走勢。 Smart智富《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，作者：杜金龍

註1：狹義貨幣供給額（M1B），指的是現金、支票存款、活期存款和活期儲蓄存款的總和，代表民眾手中最容易動用的資金，如果M1B 增加，顯示民間的消費與投資意願較高，被視為景氣指標之一。相較於流動性較低的廣義貨幣供給額M2（M1B＋準貨幣），M1反映的是較高的流動性和實際購買力。

註2：景氣對策信號，景氣對策信號也稱為「景氣燈號」，是由貨幣總計數M1B變動率等9項指標構成。若對策信號亮出「綠燈」，表示當前景氣穩定；「紅燈」表示景氣熱絡；「藍燈」表示景氣低迷；「黃紅燈」及「黃藍燈」均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。

例如2001年台股大盤從3,411點起漲至2002年4月的6,484點，再跌至4,044點期間，共漲了20個月，但根據波浪理論運算應該是21個月；不過若以4,044點之後的多頭走勢還有55個月來看，我推測這波大多頭的股市週期循環的最高點，將會落在2006年的5月（編按：後來回看實際數據，2006年5月的高點為7,476點，回檔16.63%，後來反彈至2007年10月的高點9,859點，再重挫跌至2008年11月的低點3,955點，下跌59.88%）。

至於我為何判斷3,411點是台股的一個低點，其實還要搭配我前述4大經濟指標都紛紛續創新低，來做綜合研判（當時GDP為-4.06%，景氣對策信號為9分藍燈、M1B是-6.84%、出口年增率是-22.6%）。

由於台股在7月初站上年線位置，確定進入主升段，而2025年初台股從高點2萬3,943點跌至4月關稅股災低點的1萬7,306點，共下跌6,637點，跌幅達27.7%，後來因為國安基金進場，加上川普（Donald Trump）對等關稅延後90天激勵，大盤一路收復失土，強勢反彈至高點2萬5,864點（截至2025年9月19日當天數據）。

根據波浪理論推測，這波指數目標，以1.5倍計算的話，約會在2萬6,000點附近；以1.618倍計算，則約在2萬8,000點上下；以2倍計算，則上看3萬4,600點左右（預計時間點會落在2027年5月）。操作的觀察指標股仍然是台積電（2330）（編按：截至本書最終校稿時間2025年10月底，不斷創新高的台股大盤指數於10月30日當日最高已來到2萬8,527點，而台積電也於10月31日創下最新高價1,525元，兩者皆寫下新紀錄）。

台股主升段通常是緩漲、小回而且不斷創新高；指標股除息後即強勢填息，像台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）除息後皆快速填息而且續創新高。主升段的典型走法不是大噴發，而是持續有人進場推升，回檔幅度也會愈來愈小，所以，接下來（即2025年4月至2026年4月）只要大盤回檔500～1,000點，建議投資人都可以分批進場；2026年5月到9月，才會有比較大的修正。

指標2》KD值與MACD

前面章節提到，我會用KD作為多空趨勢的主要觀察指標，當週KD來到高檔80左右，就代表過熱宜賣出；當週、日、月的3個KD值都同時在低檔約20時，反而是值得布局的時間。不過由於容易出現低檔鈍化，因此沒耐心的投資人往往會錯過買點。而在大多頭年時，回檔到50就是好買點了；MACD則是研判長期趨勢，當MACD中的DIF線由波段低檔上彎代表趨勢向上，由波段高檔下彎則有走弱的趨勢。另外，月MACD柱狀圖更能代表大盤高低檔期，它的高低值會反映大盤的高低區。

指標3》平均線與成交量變化

我認為平均線是觀察台股的一大重點，其中尤以季線為大盤的重要支撐，跌破季線，就有可能出現空頭格局；年線也是重要的指標之一，跌破年線就代表正式走空，年線向下彎則代表確認正式空頭，例如1990年我估計台股跌破年線後將會走入空頭，因此出清持股，降低不少虧損。

此外，若是出現價量齊揚的現象，代表台股多頭行情浮現；但若量能太大，也會有出貨盤的疑慮。反之，股市若呈現價跌量縮，則空頭趨勢顯著，當然，若遇非經濟性因素的重大事件，則另當別論。

（本文摘自Smart智富《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，作者：杜金龍）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。