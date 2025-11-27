快訊

台積電跌破1400是買點、南亞科「這動作」恐是波段高點！杜金龍：台股並不算貴

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台積電跌破1400元時，分析師杜金龍坦言已在整數關卡分批布局，強調不必介意幾塊錢差距，只要基本面與EPS上修，長線仍具吸引力。圖／本報資料照片
台積電跌破1400元時，分析師杜金龍坦言已在整數關卡分批布局，強調不必介意幾塊錢差距，只要基本面與EPS上修，長線仍具吸引力。圖／本報資料照片

華視《鈔錢部署》節目中，主持人盧燕俐與資深分析師杜金龍針對台股11月回檔、季線攻防、以及台積電與大型權值股的買點進行盤點。

杜金龍指出，台股近期雖跌破季線，但只要未再破底，12月仍有機會啟動作帳行情，明年基本面也不悲觀。

觀察季線與「24416」 短底看三天

杜金龍表示，台股最重要的兩條線是「季線」與「年線」，中間的關鍵位置是24416點。近期指數暫時跌破季線，但他強調要觀察三天，如果不再破底，短底就有可能成立。

他指出，上周五外資大舉賣超900多億，期貨也空單增加7000多口，加上MSCI調整造成尾盤大幅震盪，是壓盤主因。但若12月進入投信與法人作帳期，行情有機會回穩。

杜金龍補充，依過去63年統計，12月上漲機率約八成；近十年也維持八成水準。若後續站穩季線，法人作帳加上外資假期，12月至隔年春節都有機會呈現偏多格局。

明年基本面：獲利成長支撐、AI族群仍強勢

杜金龍以本益比與獲利估值說明，台股今年EPS成長約13%，明年預估成長22%，本益比有望從21倍回落至16至17倍。

他認為「並不算貴」，且AI類股普遍預估明年成長三至五成，基本面支撐仍強。

他也提到，外資近期調節多與匯率影響有關；而第四季財報預估受匯兌因素貢獻，上市櫃企業獲利可望更好。

台積電（2330）跌破1400仍是買點？杜金龍分批加碼

針對台積電破1400後是否為買點，杜金龍直言自己上週五已在1400附近買進。他指出，台積電近期修正約8%，與大盤跌幅相近，加上12月11日除息前六天禁止放空，應有支撐。

他認為，台積電EPS表現持續上升、ROE穩定，是少數兼具成長性的權值股，「分批買，不必在意幾塊錢」。

鴻海（2317）短線休息 長線仍看三字頭

鴻海近來股價相對弱勢，杜金龍分析，科技日利多被大盤大跌抵銷，加上部分籌碼進行「假結算」。但他指出，法人對鴻海明年與後年的EPS估值持續上調至18至19元以上，若給20倍本益比，股價中長線仍有挑戰400元的空間。

他認為，短線修正約14%，若守穩區間，12月至明年第一季仍有可能再見到「三字頭」。

聯發科（2454）已超跌 跌深後有機會補漲

聯發科近月走勢疲弱，引起投資人關注。杜金龍指出，聯發科近期修正幅度達27%，已低於4月9日低點，屬於「超跌」。若電子與消費性產品需求回升，後續可能有補漲空間。

他也分享個人操作心法：看總部位，而非單一持股；若某檔不動，可以靠其他強勢股收益「補回」，或依趨勢調整配置。

記憶體與塑化：南亞科、南亞仍在起漲段

杜金龍透露，自己近期大量買進南亞科。他說，記憶體價格循環明確，南亞科明年EPS預估約13元，後年仍有動能，加上成交量創天量，顯示市場關注度高。

他提醒一項「關鍵指標」：

「哪一天南亞科辦現金增資，就是波段高點的警訊。」

至於南亞、台塑四寶，他認為仍處右下角區間，搭配投信主動型ETF買盤，12月也值得留意輪漲機會。

整體看法：12月偏多、明年基本面不差

節目最後，盧燕俐總結杜金龍的觀察：

未破底三天 → 短底可望形成

12月上漲機率高、法人進入作帳期

基本面與AI產業支撐明年行情

台積電、鴻海、聯發科依跌幅與位階分批布局

杜金龍則補充，台股明年若基本面延續強勁，指數挑戰更高並非不可能，短線震盪反而創造布局機會。

◎本文內容已獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

