靠股息…不工作開除老闆照樣「旅居日本」！存股哥：平均每個月有62至66K
今年5/20開除老闆離開職場到今天已經半年多，過去這段時間我還是持續存股提升現金流，閒暇之虞仍以兼職工作賺取主動收入。在股息現金流已充足的情況下，我試著評估另一種生活模式「旅居日本」。
打算先以短居5-7天的形式到日本各地住住看，看看自己的股息可不可以支應在日本當地的生活費。這個月跑了北海道、沖繩（這篇文在沖繩寫的），目前認為靠股息全數覆蓋個人在日本的生活費是沒有問題的。
今年股息總值71萬，明年預計可以達到75萬以上，好一點的話可以突破80萬，換算下來平均每個月有6.2萬到6.6萬股息，這樣的現金流讓人生有更多的選擇，至少不用繼續做那個讓我一直感到心灰意冷的工作。
我認為存股真的可以讓你實現人生夢想，這件事對我的意義不光只是在市場上賺更多的錢、拿到更高的報酬，而是在於擁有更高的人生自由，對我來說這是金錢無法比擬的價值。
所以我才認為存股不光只是一種投資模式，而是信念的堅持、是自我實現的過程，我這個普通人可以做到，相信每個人也能透過存股實現自己夢想中的人生。
◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
