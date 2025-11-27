台股只占全球2.3％不夠分散…五種配置法曝光！懶錢包：近鄉偏誤、海外配置不能缺

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台灣ETF市場雖然龐大，但投資人普遍受「近鄉偏誤」影響，資金高度集中在台股。她提醒，台灣市值僅占全球約2.3%，若想讓投資組合更穩定，海外股票的配置不能缺席。中央社
理財頻道「懶錢包 Lazy Wallet」主持人摳摳在最新影片中指出，台灣ETF市場持續成長，但資金仍嚴重集中在本國標的。

她引用統計表示，目前ETF數量已超過300檔，而股票型ETF總規模將近3.9兆元，其中「有88%的資金集中在買台股的國內股票型ETF上」。

受益人數也能觀察到相同現象；海外股票型ETF80多檔，股東約166萬人；反觀國內股票型ETF不到70檔，卻有超過1100萬名股東，占比高達87%。

摳摳指出，這是典型的「近鄉偏誤（Home Bias）」，她說：「不只台灣人會這樣，美國人、日本人也一樣，都會自然偏好投資自己最熟悉的市場。」然而她強調，學術證據清楚顯示，把全球股票納入投資組合能有效提升分散效果。

她提醒，雖然台股市值排名全球前十，但「權重只有約2.3%」。若投資組合幾乎全部押在台灣，即使熟悉度高，仍屬高度集中配置。「想讓投資組合更分散、更安全，另外97%、98% 的海外股票不能少。」

懶錢包針對網路上常見的五種「台股vs全球」資金配置，逐一分享她的看法：

1.台股100%、全球0%

這是許多人真實的投資現況，但她強調單押台股風險較高，且「會錯過全球優秀公司與產業的成長機會」。

2.台股70至80%、全球20至30%

摳摳認為，此配法仍屬鏡像偏誤，雖稍微分散，但整體波動仍多由台股主導。

3.台股50%、全球50%

她稱這是「好記又常見的折衷方案」，心理接受度高，也能比較長期持有。

4.台股20至30%、全球70至80%

此組合「兼顧全球分散與在地生活實際需求」，並可降低匯率風險。

5.台股0%、全球100%

摳摳形容這是最極致的指數化投資方式，完全依全球市值權重投資，「因為你全都買下來了」。

摳摳提醒，配置時常有投資人不小心重複提高某市場比重，例如「同時買 0050＋VOO＋VT」，或「0050＋QQQ＋VT」，這等於加重台股或美股權重，因為「VT裡面本來就包含台灣和美國」。

若手上還持有台積電或NVIDIA，「實際的台、美權重會比自己想像的更高」。

她建議投資人把現有持股重新分類，「看看自己到底押了幾成台灣、幾成世界」。

沒有標準答案，真正能長期持有的就是好配置

懶錢包認為資產比例沒有絕對標準，她說：「適合你的才是黃金比例。」

如果對台股信心強，提高比重也行；若更在乎安全性，提高海外比例可「大幅分散風險、也能更完整參與全球經濟成長」。

摳摳引用Vanguard研究指出，本國市場配置在40%至50%之間，「不會對投資組合的波動造成太負面影響」，也有助於在稅務、匯率與成本間取得平衡。

她強調，全球分散的核心觀念在於「讓投資組合不會被單一市場拖垮」，並提醒投資人：「海外股票不能少，選擇美股ETF是最容易的方式。」

最後摳摳也鼓勵觀眾檢視自己的投資組合，「到底有多少比例重壓台灣，又有哪些真正放到全世界？」並表示分散投資的目的不是追求一夕致富，而是能夠安心長期持有。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 VT QQQ ETF 分散風險 美股 台積電 受益人數

