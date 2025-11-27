中鋼（2002）喊「最壞已過」…法說利多鋼鐵股走強！網樂觀：春燕要飛來了

中鋼（2002）在法說會上再度喊出「最壞時間已過」，並強調鋼市2025年打底、2026年將迎來溫和復甦。加上跨足無人機、電磁鋼等題材，帶動股價開高、挑戰月線。不過這波樂觀訊號在PTT上掀起激烈討論，從「春燕來了」到「無人機用多少鋼？」留言風向兩極。

中鋼指出，全球鋼市將逐步走出低迷，未來十年AI、資料中心、電動車與綠能會成為需求主軸，公司正加速轉向精緻鋼品與低碳材料。法說會上也提到跨域切入無人機馬達、機器人金屬材料，預估2027年起電磁鋼開始放量。市場面則在利多加持下，中鴻、海光、燁輝等鋼鐵族群同步走強，類指數逼近季線。然而PTT網友對這波喊多並不一致，多從「讓利」、「題材不痛不癢」、「春燕喊太久」等角度展開質疑。

部分網友認為鋼鐵景氣循環終會回來，中鋼仍有長線價值，留言如「可以開始慢慢買，畢竟是景氣循環股」、「春去春回來 花榭花會在開」。也有人看好電磁鋼布局，「預計2027年起電磁鋼產品將逐步放量供應！春燕慢飛」、「鋼鐵要起飛了，除了中鋼中鴻」。另外也有人把這波視為短線題材，「有題材可以炒股了」、「今年不一樣 春燕要飛來了」。

悲觀留言明顯佔多數，從自身虧損到多年喊底失望皆有，例如「23塊的時候已停損」、「買這隻股票誰買誰白痴賠了怪不得人」、「365天都在發春」。不少人質疑基本面與讓利文化，「中鋼=垃圾」、「讓利鋼接了一堆雷包」、「中鋼只剩湊指數功能而已」。也有人嘲諷題材效益有限，「無人機要用多少鋼？」「無人機用鐵 偏重。」甚至直言「最壞時間已過 最爛時間到來」、「閉著眼睛選一隻鋼鐵股，都比買讓利鋼好」。

