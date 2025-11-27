輝達「領先一個世代」不怕Google TPU擴張！網曝：不得不走的路

華爾街近日擔心Google自研TPU擴張、甚至可能吸走大客戶訂單，動搖輝達AI晶片霸主地位，輝達隨即回應稱自家平台仍「領先業界一個世代」，並樂見Google成功；此番表態在PTT引發討論，網友聊到TPU與GPU的競合，討論焦點從晶片戰一路延燒到AI生成版權與工作取代焦慮。

根據媒體報導，市場傳出Meta正與Google洽談未來以數十億美元規模採用TPU、並可能透過Google Cloud租用算力，象徵TPU不再只是Google內部工具，而是朝外部雲端市場擴張，成為輝達GPU的潛在替代選項。

輝達強調自家硬體加上CUDA等軟體生態能通用支援所有AI模型，競爭優勢不只在單顆晶片效能，而是整個平台的可移植性與成熟度。Google也回應，當前對TPU與輝達GPU的需求同步飆升，策略是「兩邊都支持」，並未要全面替換GPU。

一名網友在PTT發文，他補充TPU的歷史背景，指出Google早年曾面臨算力與成本壓力，才選擇自研專用ASIC晶片，以更高能效撐起內部AI應用；他用Gemini圖解說明，TPU從概念到量產加速落地、並在2015年後逐步支撐Google AI服務，暗示TPU的誕生是「不得不走的路」，如今外界重提TPU競爭力也有其脈絡。相關說法呼應Google近年持續迭代TPU、並以「全端（full-stack）」方式拉高雲端算力供給的路線。

對此有網友認為TPU在Google內部成本下具性價比，但外部租賃價格與相容性限制，使多數企業短期仍離不開輝達。另有人看好TPU若外溢成功將壓抑GPU概念股，也有人反駁推論端仍是輝達Blackwell等新架構的強項、TPU追上仍需時間；針對生成式AI的版權與社會衝擊，部分網友疑慮「直接用知名IP角色作圖是否踩線」，也有人感嘆AI製圖與寫作速度驚人，未來美編、漫畫家乃至白領工作都要面對被取代的壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。