輝達「領先一個世代」不怕Google TPU擴張！網曝：不得不走的路

聯合新聞網／ 綜合報導
谷歌自製晶片，並提供自家AI工具Gemini 3使用，衝擊輝達和OpenAI等對手。（路透)
華爾街近日擔心Google自研TPU擴張、甚至可能吸走大客戶訂單，動搖輝達AI晶片霸主地位，輝達隨即回應稱自家平台仍「領先業界一個世代」，並樂見Google成功；此番表態在PTT引發討論，網友聊到TPU與GPU的競合，討論焦點從晶片戰一路延燒到AI生成版權與工作取代焦慮。

根據媒體報導，市場傳出Meta正與Google洽談未來以數十億美元規模採用TPU、並可能透過Google Cloud租用算力，象徵TPU不再只是Google內部工具，而是朝外部雲端市場擴張，成為輝達GPU的潛在替代選項。

輝達強調自家硬體加上CUDA等軟體生態能通用支援所有AI模型，競爭優勢不只在單顆晶片效能，而是整個平台的可移植性與成熟度。Google也回應，當前對TPU與輝達GPU的需求同步飆升，策略是「兩邊都支持」，並未要全面替換GPU。

一名網友在PTT發文，他補充TPU的歷史背景，指出Google早年曾面臨算力與成本壓力，才選擇自研專用ASIC晶片，以更高能效撐起內部AI應用；他用Gemini圖解說明，TPU從概念到量產加速落地、並在2015年後逐步支撐Google AI服務，暗示TPU的誕生是「不得不走的路」，如今外界重提TPU競爭力也有其脈絡。相關說法呼應Google近年持續迭代TPU、並以「全端（full-stack）」方式拉高雲端算力供給的路線。

對此有網友認為TPU在Google內部成本下具性價比，但外部租賃價格與相容性限制，使多數企業短期仍離不開輝達。另有人看好TPU若外溢成功將壓抑GPU概念股，也有人反駁推論端仍是輝達Blackwell等新架構的強項、TPU追上仍需時間；針對生成式AI的版權與社會衝擊，部分網友疑慮「直接用知名IP角色作圖是否踩線」，也有人感嘆AI製圖與寫作速度驚人，未來美編、漫畫家乃至白領工作都要面對被取代的壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

TPU Gemini 華爾街 Google 輝達 PTT

靠股息…不工作開除老闆照樣「旅居日本」！存股哥：平均每個月有62至66K

今年5/20開除老闆離開職場到今天已經半年多，過去這段時間我還是持續存股提升現金流，閒暇之虞仍以兼職工作賺取主動收入。在股息現金流已充足的情況下，我試著評估另一種生活模式「旅居日本」。 打算先以

台股只占全球2.3％不夠分散…五種配置法曝光！懶錢包：近鄉偏誤、海外配置不能缺

理財頻道「懶錢包 Lazy Wallet」主持人摳摳在最新影片中指出，台灣ETF市場持續成長，但資金仍嚴重集中在本國標的。 她引用統計表示，目前ETF數量已超過300檔，而股票型ETF總規模將近

中鋼（2002）喊「最壞已過」…法說利多鋼鐵股走強！網樂觀：春燕要飛來了

中鋼（2002）在法說會上再度喊出「最壞時間已過」，並強調鋼市2025年打底、2026年將迎來溫和復甦。加上跨足無人機、電磁鋼等題材，帶動股價開高、挑戰月線。不過這波樂觀訊號在PTT上掀起激烈討論，從

賴總統追加400億美元國防預算！網猜是「關稅籌碼」憂市場波動

賴清德總統投書《華盛頓郵報》提出規模約400億美元的追加國防預算、包含對美重大軍購，引發外界聯想台美關稅談判進入尾聲。行政院長卓榮泰26日也證實技術性磋商已完成，現正進行文書交換，稱我方以「台灣模式」推進談判、力求盡快定案。相關訊息在PTT股板掀起討論，網友焦點放在軍購與對美投資是否為關稅協議籌碼，以及結果若不如預期對台股的衝擊。

台積電美國廠獲利驟降⋯傳遭斷電意外拖累！網諷：外包風險高

台積電第三季財報揭露美國亞利桑那州廠獲利大幅縮水，引發市場與PTT熱議。有媒體報導指美國廠單季獲利僅約140萬美元，較前期大減99%，同時傳出Fab 21於9月中旬附近疑因斷電導致氣體中斷、數千片晶圓報廢。網友討論焦點除了事件真相，也聚焦「美國製造成本與外包風險」是否正拖累海外布局。

