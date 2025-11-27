台積電美國廠獲利驟降⋯傳遭斷電意外拖累！網諷：外包風險高

台積電第三季財報揭露美國亞利桑那州廠獲利大幅縮水，引發市場與PTT熱議。有媒體報導指美國廠單季獲利僅約140萬美元，較前期大減99%，同時傳出Fab 21於9月中旬附近疑因斷電導致氣體中斷、數千片晶圓報廢。網友討論焦點除了事件真相，也聚焦「美國製造成本與外包風險」是否正拖累海外布局。

根據媒體報導，外媒與科技記者引述知情人士稱，9月一場停電意外讓工業氣體供應短暫中斷、產線停擺，原擬供應蘋果、輝達、超微等客戶的晶圓因此無法挽回而報廢。報導並提到，問題可能出在氣體供應商了的電力系統故障；不同於台灣廠多採自建與自管，美國廠在部分公用系統採外包模式，曝露出供應鏈與備援管理差異。台積電對此則僅表示美國廠已開始貢獻營收，但獲利仍受多項因素影響、海外布局將在未來數年壓抑毛利率，未明確點出單一事件因果。

一名網友在PTT發文直呼「兇手找到了」，嘲諷外界常把美國廠低效歸咎於「美國人不努力」，如今連英國供應商都被點名出包，戲稱是「英美陰謀拖累我大GG」。他進一步樂觀推論，既然問題源頭鎖定在外包供氣系統，事件處理後下一季應可恢復產能，帶動台積電營收再創新高。

多數網友延續原PO的嘲諷與不信任感，認為「美國製造」從人力、供應商到管理文化都與台灣環境不同，外包又缺乏充分備援，才會出現「晶圓廠竟然斷電、停氣報廢」這種不可思議的事故；有人直言若類似事件在台灣早已「掉人頭」，在美國卻可能不了了之。也有留言把矛頭指向外包體系，主張應由供應商或保險理賠，否則更證明海外設廠風險偏高。

另一些不同意見則質疑報導誇大程度，指出台積電全球多座廠區、單一廠報廢數千片未必足以讓整體獲利「暴跌99%」，可能還有折舊攤提、量產爬坡與成本結構等因素同時作用；也有人提醒停電成因尚未由公司正式證實，市場仍需留意消息來源與後續公告。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。