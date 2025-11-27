快訊

「台灣有事」效應？離台最近的與那國島強化軍備陷入風暴

川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

傳退休前帶走2奈米機密…台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

台積電美國廠獲利驟降⋯傳遭斷電意外拖累！網諷：外包風險高

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。圖／路透社
台積電。圖／路透社

台積電第三季財報揭露美國亞利桑那州廠獲利大幅縮水，引發市場與PTT熱議。有媒體報導指美國廠單季獲利僅約140萬美元，較前期大減99%，同時傳出Fab 21於9月中旬附近疑因斷電導致氣體中斷、數千片晶圓報廢。網友討論焦點除了事件真相，也聚焦「美國製造成本與外包風險」是否正拖累海外布局。

根據媒體報導，外媒與科技記者引述知情人士稱，9月一場停電意外讓工業氣體供應短暫中斷、產線停擺，原擬供應蘋果、輝達、超微等客戶的晶圓因此無法挽回而報廢。報導並提到，問題可能出在氣體供應商了的電力系統故障；不同於台灣廠多採自建與自管，美國廠在部分公用系統採外包模式，曝露出供應鏈與備援管理差異。台積電對此則僅表示美國廠已開始貢獻營收，但獲利仍受多項因素影響、海外布局將在未來數年壓抑毛利率，未明確點出單一事件因果。

一名網友在PTT發文直呼「兇手找到了」，嘲諷外界常把美國廠低效歸咎於「美國人不努力」，如今連英國供應商都被點名出包，戲稱是「英美陰謀拖累我大GG」。他進一步樂觀推論，既然問題源頭鎖定在外包供氣系統，事件處理後下一季應可恢復產能，帶動台積電營收再創新高。

多數網友延續原PO的嘲諷與不信任感，認為「美國製造」從人力、供應商到管理文化都與台灣環境不同，外包又缺乏充分備援，才會出現「晶圓廠竟然斷電、停氣報廢」這種不可思議的事故；有人直言若類似事件在台灣早已「掉人頭」，在美國卻可能不了了之。也有留言把矛頭指向外包體系，主張應由供應商或保險理賠，否則更證明海外設廠風險偏高。

另一些不同意見則質疑報導誇大程度，指出台積電全球多座廠區、單一廠報廢數千片未必足以讓整體獲利「暴跌99%」，可能還有折舊攤提、量產爬坡與成本結構等因素同時作用；也有人提醒停電成因尚未由公司正式證實，市場仍需留意消息來源與後續公告。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 美國 亞利桑那州 電力 PTT

延伸閱讀

台積電傳「南科再增3座2奈米廠」股價再噴？網憂：電從哪來

沉睡的發哥醒了！聯發科今爆紅漲停 內行曝有一尾「真正大魚」

發哥飆起來…跌27％後聯發科（2454）直衝漲停…專家分析：跟Google「大四喜」利多有關？

台積電早有天花板警訊？股添樂曝「緯穎、緯創、鴻海、廣達」目標估值算法

相關新聞

台積電美國廠獲利驟降⋯傳遭斷電意外拖累！網諷：外包風險高

台積電第三季財報揭露美國亞利桑那州廠獲利大幅縮水，引發市場與PTT熱議。有媒體報導指美國廠單季獲利僅約140萬美元，較前期大減99%，同時傳出Fab 21於9月中旬附近疑因斷電導致氣體中斷、數千片晶圓報廢。網友討論焦點除了事件真相，也聚焦「美國製造成本與外包風險」是否正拖累海外布局。

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

波段小賺就飄了！他1周內當沖到賠6萬 網勸「別急」：回本靠紀律

短線炒作不容易，投資人常因大盤瞬息萬變而損失慘重。一名網友在Dcard以「當沖畢業」為題分享，自己原本波段小賺3萬，卻在短短一週內當沖把獲利全數吐回，還倒賠6萬多，情緒崩潰並詢問如何調整心態，引來大量留言。討論焦點圍繞「急著賺回來」是否會讓損失擴大，以及當沖對小資族是否本就高風險難長久，整體呈現濃厚勸世氣氛。

沉睡的發哥醒了！聯發科今爆紅漲停 內行曝有一尾「真正大魚」

網友分享開盤後的第一反應：「哇，一打開就漲8%，什麼鬼！」、「前幾天還跌破 1140，今天直接破底翻」、「我叔叔在台積電30年，都沒看過發哥睡這麼久」、「散戶今天的脆，全都在談聯發科。」有人戲稱今天的漲停像是「憋很久的悶氣，終於一口氣爆發」、「發哥，我們等你很久了」、「跌到剩 1140，我都快放棄了。」。

台積電傳「南科再增3座2奈米廠」股價再噴？網憂：電從哪來

台積電再傳擴產消息，供應鏈指出公司擬在台灣追加投資3座2奈米廠，地點可能落在南科附近的南科特定區，引爆PTT股板熱議。討論一方面聚焦AI訂單推升先進製程需求、台積電營收與股價可望續強，推文如「前幾天唱衰台積電的滾出來」「主委加碼」「噴」此起彼落；另一方面也有不少人追問「哪來的電？」、「電夠嗎」，並質疑是否又在帶動南部房市與土地題材。

川普啟動「創世紀任務」衝AI科研！網質疑「政策炒股」憂心泡沫再起

美國總統川普簽署行政命令啟動「創世紀任務」（Genesis Mission），要以AI加速科學研發，引發PTT股板熱議。網友討論焦點集中在兩端：一派認為政策砸錢與算力擴張可望帶動AI與能源類股續強，另一派則質疑計畫名稱浮誇、恐成新一波AI泡沫，甚至有人酸「川投顧下場親自畫線」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。