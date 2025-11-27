賴總統追加400億美元國防預算！網猜是「關稅籌碼」憂市場波動

賴清德總統投書《華盛頓郵報》提出規模約400億美元的追加國防預算、包含對美重大軍購，引發外界聯想台美關稅談判進入尾聲。行政院長卓榮泰26日也證實技術性磋商已完成，現正進行文書交換，稱我方以「台灣模式」推進談判、力求盡快定案。相關訊息在PTT股板掀起討論，網友焦點放在軍購與對美投資是否為關稅協議籌碼，以及結果若不如預期對台股的衝擊。

根據外電與美媒報導，賴清德主張未來數年以特別預算推動防衛投資，總額約400億美元，目標提升防空、無人機與不對稱戰力，並讓國防支出逐步提高至GDP 5%長期目標，同時強化與美方的安全合作。此一大型軍購與國防增支，也被視為對美展現自我防衛決心的政治訊號。ㄆ另一方面，台美關稅談判自8月美方公布對台「暫時性稅率」20%後仍在進行，政府先前已說明將在總結會議後爭取調降，並同步討論供應鏈合作與232條款議題。

一名網友在PTT發文表示「關稅結果大概真的要出來了」，並推測400億美元國防增支可能是對美談判的交換條件之一，擔心若最終稅率仍不理想，市場將面臨新一波不確定性。他也呼籲政府盡快公布其他談判條件與細節，避免產業與投資人長期處於猜測狀態。

多數網友延續原PO的疑慮，質疑談判「拖太久、內容不透明」，有人直言都已進入法院審理關稅合法性的時間點，政府卻急於完成協議，擔心形成「先簽再說」的不對等條約；也有人反覆追問「先前軍購到貨了沒、為何又要追加」，對財政負擔與談判誠意抱持懷疑。另有留言把焦點放在「台灣模式」本身，認為說法空泛、缺乏具體可驗證的利益交換與監督機制。

不同意見則分成兩路：一派認為國防增支本就必要，不應簡化為關稅籌碼，且台灣產業赴美布局是企業全球化的延伸，不等同掏空；另一派則認為即便未來關稅規則有變，美方仍可能透過232等工具維持對特定產品的壓力，因此談判不可能完全「靠法院解套」，市場仍需為政策反覆預留風險。

