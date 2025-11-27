快訊

賴總統追加400億美元國防預算！網猜是「關稅籌碼」憂市場波動

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統宣布投入新台幣1兆2500億元國防預算。聯合報記者林澔一／攝影
賴清德總統宣布投入新台幣1兆2500億元國防預算。聯合報記者林澔一／攝影

賴清德總統投書《華盛頓郵報》提出規模約400億美元的追加國防預算、包含對美重大軍購，引發外界聯想台美關稅談判進入尾聲。行政院長卓榮泰26日也證實技術性磋商已完成，現正進行文書交換，稱我方以「台灣模式」推進談判、力求盡快定案。相關訊息在PTT股板掀起討論，網友焦點放在軍購與對美投資是否為關稅協議籌碼，以及結果若不如預期對台股的衝擊。

根據外電與美媒報導，賴清德主張未來數年以特別預算推動防衛投資，總額約400億美元，目標提升防空、無人機與不對稱戰力，並讓國防支出逐步提高至GDP 5%長期目標，同時強化與美方的安全合作。此一大型軍購與國防增支，也被視為對美展現自我防衛決心的政治訊號。ㄆ另一方面，台美關稅談判自8月美方公布對台「暫時性稅率」20%後仍在進行，政府先前已說明將在總結會議後爭取調降，並同步討論供應鏈合作與232條款議題。

一名網友在PTT發文表示「關稅結果大概真的要出來了」，並推測400億美元國防增支可能是對美談判的交換條件之一，擔心若最終稅率仍不理想，市場將面臨新一波不確定性。他也呼籲政府盡快公布其他談判條件與細節，避免產業與投資人長期處於猜測狀態。

多數網友延續原PO的疑慮，質疑談判「拖太久、內容不透明」，有人直言都已進入法院審理關稅合法性的時間點，政府卻急於完成協議，擔心形成「先簽再說」的不對等條約；也有人反覆追問「先前軍購到貨了沒、為何又要追加」，對財政負擔與談判誠意抱持懷疑。另有留言把焦點放在「台灣模式」本身，認為說法空泛、缺乏具體可驗證的利益交換與監督機制。

不同意見則分成兩路：一派認為國防增支本就必要，不應簡化為關稅籌碼，且台灣產業赴美布局是企業全球化的延伸，不等同掏空；另一派則認為即便未來關稅規則有變，美方仍可能透過232等工具維持對特定產品的壓力，因此談判不可能完全「靠法院解套」，市場仍需為政策反覆預留風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達「領先一個世代」不怕Google TPU擴張！網曝：不得不走的路

華爾街近日擔心Google自研TPU擴張、甚至可能吸走大客戶訂單，動搖輝達AI晶片霸主地位，輝達隨即回應稱自家平台仍「領先業界一個世代」，並樂見Google成功；此番表態在PTT引發討論，網友聊到TPU與GPU的競合，討論焦點從晶片戰一路延燒到AI生成版權與工作取代焦慮。

中鋼（2002）喊「最壞已過」…法說利多鋼鐵股走強！網樂觀：春燕要飛來了

中鋼（2002）在法說會上再度喊出「最壞時間已過」，並強調鋼市2025年打底、2026年將迎來溫和復甦。加上跨足無人機、電磁鋼等題材，帶動股價開高、挑戰月線。不過這波樂觀訊號在PTT上掀起激烈討論，從

台積電美國廠獲利驟降⋯傳遭斷電意外拖累！網諷：外包風險高

台積電第三季財報揭露美國亞利桑那州廠獲利大幅縮水，引發市場與PTT熱議。有媒體報導指美國廠單季獲利僅約140萬美元，較前期大減99%，同時傳出Fab 21於9月中旬附近疑因斷電導致氣體中斷、數千片晶圓報廢。網友討論焦點除了事件真相，也聚焦「美國製造成本與外包風險」是否正拖累海外布局。

波段小賺就飄了！他1周內當沖到賠6萬 網勸「別急」：回本靠紀律

短線炒作不容易，投資人常因大盤瞬息萬變而損失慘重。一名網友在Dcard以「當沖畢業」為題分享，自己原本波段小賺3萬，卻在短短一週內當沖把獲利全數吐回，還倒賠6萬多，情緒崩潰並詢問如何調整心態，引來大量留言。討論焦點圍繞「急著賺回來」是否會讓損失擴大，以及當沖對小資族是否本就高風險難長久，整體呈現濃厚勸世氣氛。

沉睡的發哥醒了！聯發科今爆紅漲停 內行曝有一尾「真正大魚」

網友分享開盤後的第一反應：「哇，一打開就漲8%，什麼鬼！」、「前幾天還跌破 1140，今天直接破底翻」、「我叔叔在台積電30年，都沒看過發哥睡這麼久」、「散戶今天的脆，全都在談聯發科。」有人戲稱今天的漲停像是「憋很久的悶氣，終於一口氣爆發」、「發哥，我們等你很久了」、「跌到剩 1140，我都快放棄了。」。

