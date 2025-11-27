快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體供應告急大摩再喊多？網酸「出貨文」：股價跌、外資急

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

摩根士丹利看好記憶體景氣延續，稱DDR4、DDR5與NAND皆供需缺口巨大、報價走揚，帶動華邦電、南亞科、力積電與群聯等概念股再獲資金回流。不過消息在PTT引發兩極討論，網友焦點不在基本面，而是外資喊多與股價下挫的落差，直指「供應告急」更像是外資急著找買盤。

根據媒體報導，AI與終端回補庫存推升記憶體需求，原廠產能優先配置高毛利HBM，排擠DDR與NAND供給，造成結構性缺貨與漲價循環，外資因此對台系記憶體供應鏈評價轉趨正面。市場近期也觀察到DDR、NAND價格持續上行與原廠頻繁調價現象，顯示供應吃緊仍在進行中。

一名網友在PTT轉貼新聞後卻感嘆「急了」，認為大摩雖強調供應全面告急、要市場有信心，但全球記憶體股價反而因鎧俠大股東出脫套現而重挫，台股記憶體同步受累，質疑外資此時高調唱多動機不單純，暗示可能是面對跌勢的信心喊話或護盤訊號。

多數網友跟著原PO的懷疑路線走，推文大量以「急了」「出貨告急」「我還沒出完」嘲諷，認為外資研究報告常在高檔喊好、隔天賣超，這次同樣是「找不到韭菜接盤」。也有人借航運周期教訓提醒記憶體屬景氣循環股，新聞愈密集、語氣愈樂觀，愈要提防主力或公司派逢高調節。

另一方面，少數回應試圖回到基本面，指出報價與供需確實偏緊，若2026～2027年缺貨延續，南亞科、群聯等仍可能受惠，但也提醒融資過多、短線賣壓未清，股價容易與基本面背離。另有網友認為外資到底是買超還是賣超才是關鍵，呼籲投資人同時觀察籌碼與價格趨勢，別單靠一紙報告追價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資 記憶體 PTT 台股 供應鏈 摩根

延伸閱讀

靠股息…不工作開除老闆照樣「旅居日本」！存股哥：平均每個月有62至66K

台股只占全球2.3％不夠分散…五種配置法曝光！懶錢包：近鄉偏誤、海外配置不能缺

AI 用電暴增帶動題材！小童看好009805「趨勢發展大黑馬」：能攻能守

日本電價貴台灣好多！AI用電狂飆20倍…阿格力：009805一次打包美國電力基建核心

相關新聞

記憶體供應告急大摩再喊多？網酸「出貨文」：股價跌、外資急

摩根士丹利看好記憶體景氣延續，稱DDR4、DDR5與NAND皆供需缺口巨大、報價走揚，帶動華邦電、南亞科、力積電與群聯等概念股再獲資金回流。不過消息在PTT引發兩極討論，網友焦點不在基本面，而是外資喊多與股價下挫的落差，直指「供應告急」更像是外資急著找買盤。

靠股息…不工作開除老闆照樣「旅居日本」！存股哥：平均每個月有62至66K

今年5/20開除老闆離開職場到今天已經半年多，過去這段時間我還是持續存股提升現金流，閒暇之虞仍以兼職工作賺取主動收入。在股息現金流已充足的情況下，我試著評估另一種生活模式「旅居日本」。 打算先以

台股只占全球2.3％不夠分散…五種配置法曝光！懶錢包：近鄉偏誤、海外配置不能缺

理財頻道「懶錢包 Lazy Wallet」主持人摳摳在最新影片中指出，台灣ETF市場持續成長，但資金仍嚴重集中在本國標的。 她引用統計表示，目前ETF數量已超過300檔，而股票型ETF總規模將近

輝達「領先一個世代」不怕Google TPU擴張！網曝：不得不走的路

華爾街近日擔心Google自研TPU擴張、甚至可能吸走大客戶訂單，動搖輝達AI晶片霸主地位，輝達隨即回應稱自家平台仍「領先業界一個世代」，並樂見Google成功；此番表態在PTT引發討論，網友聊到TPU與GPU的競合，討論焦點從晶片戰一路延燒到AI生成版權與工作取代焦慮。

中鋼（2002）喊「最壞已過」…法說利多鋼鐵股走強！網樂觀：春燕要飛來了

中鋼（2002）在法說會上再度喊出「最壞時間已過」，並強調鋼市2025年打底、2026年將迎來溫和復甦。加上跨足無人機、電磁鋼等題材，帶動股價開高、挑戰月線。不過這波樂觀訊號在PTT上掀起激烈討論，從

賴總統追加400億美元國防預算！網猜是「關稅籌碼」憂市場波動

賴清德總統投書《華盛頓郵報》提出規模約400億美元的追加國防預算、包含對美重大軍購，引發外界聯想台美關稅談判進入尾聲。行政院長卓榮泰26日也證實技術性磋商已完成，現正進行文書交換，稱我方以「台灣模式」推進談判、力求盡快定案。相關訊息在PTT股板掀起討論，網友焦點放在軍購與對美投資是否為關稅協議籌碼，以及結果若不如預期對台股的衝擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。