記憶體供應告急大摩再喊多？網酸「出貨文」：股價跌、外資急

摩根士丹利看好記憶體景氣延續，稱DDR4、DDR5與NAND皆供需缺口巨大、報價走揚，帶動華邦電、南亞科、力積電與群聯等概念股再獲資金回流。不過消息在PTT引發兩極討論，網友焦點不在基本面，而是外資喊多與股價下挫的落差，直指「供應告急」更像是外資急著找買盤。

根據媒體報導，AI與終端回補庫存推升記憶體需求，原廠產能優先配置高毛利HBM，排擠DDR與NAND供給，造成結構性缺貨與漲價循環，外資因此對台系記憶體供應鏈評價轉趨正面。市場近期也觀察到DDR、NAND價格持續上行與原廠頻繁調價現象，顯示供應吃緊仍在進行中。

一名網友在PTT轉貼新聞後卻感嘆「急了」，認為大摩雖強調供應全面告急、要市場有信心，但全球記憶體股價反而因鎧俠大股東出脫套現而重挫，台股記憶體同步受累，質疑外資此時高調唱多動機不單純，暗示可能是面對跌勢的信心喊話或護盤訊號。

多數網友跟著原PO的懷疑路線走，推文大量以「急了」「出貨告急」「我還沒出完」嘲諷，認為外資研究報告常在高檔喊好、隔天賣超，這次同樣是「找不到韭菜接盤」。也有人借航運周期教訓提醒記憶體屬景氣循環股，新聞愈密集、語氣愈樂觀，愈要提防主力或公司派逢高調節。

另一方面，少數回應試圖回到基本面，指出報價與供需確實偏緊，若2026～2027年缺貨延續，南亞科、群聯等仍可能受惠，但也提醒融資過多、短線賣壓未清，股價容易與基本面背離。另有網友認為外資到底是買超還是賣超才是關鍵，呼籲投資人同時觀察籌碼與價格趨勢，別單靠一紙報告追價。

