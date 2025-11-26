沉睡的發哥醒了！聯發科今爆紅漲停 內行曝有一尾「真正大魚」

聯發科（2454）今（26）日盤中強勢攻上漲停，成為台股討論度最高的熱點之一。Threads上不少投資人驚呼「人生第一次看到發哥漲停」、「沉睡數月終於醒了」，瞬間掀起網友熱議。

網友分享開盤後的第一反應，「哇，一打開就漲8%，什麼鬼！」、「前幾天還跌破1140，今天直接破底翻」、「我叔叔在台積電30年，都沒看過發哥睡這麼久」、「散戶今天的脆(Threads)，全都在談聯發科」。有人戲稱今天的漲停像是「憋很久的悶氣，終於一口氣爆發」、「發哥，我們等你很久了」、「跌到剩1140，我都快放棄了」。

還有網友表示，聯發科近期股價長期盤整甚至下探，被戲稱是「IC設計族群中最弱的一檔」。然而今日盤面強勢反彈，讓許多持股的小資族大喊「久違了發哥！」、「看了要哭了」。

今日市場關注點落在Google的Gemini生成式服務持續推升股價，而「TPU(Tensor Processing Unit，張量處理單元)概念股」也同步受到矚目。有投資人指出，聯發科近年切入客製化AI ASIC與高階雲端晶片布局，引發市場重新評估其在AI雲端供應鏈中的角色。

有網友因此喊道「Google股價創高，TPU概念股終於跟上」、「TPU效應發動」。另有人在Threads語露玄機，指出還有一尾「真正的大魚」：「是幫『聯發科＋日月光＋NVIDIA＋Broadcom』的四方合作，冷卻液技術具專利，微軟與亞馬遜訂單已排到明年底。」提及其股價可能因訂單灌入而大幅上修。但也有網友提醒投資人：「不要一窩蜂追高，剛轉強容易震盪。」

