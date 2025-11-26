沉睡的發哥醒了！聯發科今爆紅漲停 內行曝有一尾「真正大魚」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
聯發科26日盤中強勢攻上漲停，成為台股討論度最高的熱點之一。 聯合報系資料照
聯發科（2454）今（26）日盤中強勢攻上漲停，成為台股討論度最高的熱點之一。Threads上不少投資人驚呼「人生第一次看到發哥漲停」、「沉睡數月終於醒了」，瞬間掀起網友熱議。

網友分享開盤後的第一反應，「哇，一打開就漲8%，什麼鬼！」、「前幾天還跌破1140，今天直接破底翻」、「我叔叔在台積電30年，都沒看過發哥睡這麼久」、「散戶今天的脆(Threads)，全都在談聯發科」。有人戲稱今天的漲停像是「憋很久的悶氣，終於一口氣爆發」、「發哥，我們等你很久了」、「跌到剩1140，我都快放棄了」。

還有網友表示，聯發科近期股價長期盤整甚至下探，被戲稱是「IC設計族群中最弱的一檔」。然而今日盤面強勢反彈，讓許多持股的小資族大喊「久違了發哥！」、「看了要哭了」。

今日市場關注點落在Google的Gemini生成式服務持續推升股價，而「TPU(Tensor Processing Unit，張量處理單元)概念股」也同步受到矚目。有投資人指出，聯發科近年切入客製化AI ASIC與高階雲端晶片布局，引發市場重新評估其在AI雲端供應鏈中的角色。

有網友因此喊道「Google股價創高，TPU概念股終於跟上」、「TPU效應發動」。另有人在Threads語露玄機，指出還有一尾「真正的大魚」：「是幫『聯發科＋日月光＋NVIDIA＋Broadcom』的四方合作，冷卻液技術具專利，微軟與亞馬遜訂單已排到明年底。」提及其股價可能因訂單灌入而大幅上修。但也有網友提醒投資人：「不要一窩蜂追高，剛轉強容易震盪。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

波段小賺就飄了！他1周內當沖到賠6萬 網勸「別急」：回本靠紀律

短線炒作不容易，投資人常因大盤瞬息萬變而損失慘重。一名網友在Dcard以「當沖畢業」為題分享，自己原本波段小賺3萬，卻在短短一週內當沖把獲利全數吐回，還倒賠6萬多，情緒崩潰並詢問如何調整心態，引來大量留言。討論焦點圍繞「急著賺回來」是否會讓損失擴大，以及當沖對小資族是否本就高風險難長久，整體呈現濃厚勸世氣氛。

網友分享開盤後的第一反應：「哇，一打開就漲8%，什麼鬼！」、「前幾天還跌破 1140，今天直接破底翻」、「我叔叔在台積電30年，都沒看過發哥睡這麼久」、「散戶今天的脆，全都在談聯發科。」有人戲稱今天的漲停像是「憋很久的悶氣，終於一口氣爆發」、「發哥，我們等你很久了」、「跌到剩 1140，我都快放棄了。」。

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

台積電傳「南科再增3座2奈米廠」股價再噴？網憂：電從哪來

台積電再傳擴產消息，供應鏈指出公司擬在台灣追加投資3座2奈米廠，地點可能落在南科附近的南科特定區，引爆PTT股板熱議。討論一方面聚焦AI訂單推升先進製程需求、台積電營收與股價可望續強，推文如「前幾天唱衰台積電的滾出來」「主委加碼」「噴」此起彼落；另一方面也有不少人追問「哪來的電？」、「電夠嗎」，並質疑是否又在帶動南部房市與土地題材。

川普啟動「創世紀任務」衝AI科研！網質疑「政策炒股」憂心泡沫再起

美國總統川普簽署行政命令啟動「創世紀任務」（Genesis Mission），要以AI加速科學研發，引發PTT股板熱議。網友討論焦點集中在兩端：一派認為政策砸錢與算力擴張可望帶動AI與能源類股續強，另一派則質疑計畫名稱浮誇、恐成新一波AI泡沫，甚至有人酸「川投顧下場親自畫線」。

台積電2030年市值有望超車蘋果！網兩派戰翻反憂是「利多出貨文」

外媒點名台積電可能在AI浪潮下於2030年前挑戰、甚至超越蘋果市值，引發PTT股板熱議。討論焦點呈兩極：一派認為台積電站在AI最核心、超車並非天方夜譚；另一派則直覺反應「完蛋啦」、「出貨文」、「吹成這樣」，質疑預測過度樂觀，甚至認為這類利多只是在替市場情緒「畫大餅」。

