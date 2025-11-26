波段小賺就飄了！他1周內當沖到賠6萬 網勸「別急」：回本靠紀律

短線炒作不容易，投資人常因大盤瞬息萬變而損失慘重。一名網友在Dcard以「當沖畢業」為題分享，自己原本波段小賺3萬，卻在短短一週內當沖把獲利全數吐回，還倒賠6萬多，情緒崩潰並詢問如何調整心態，引來大量留言。討論焦點圍繞「急著賺回來」是否會讓損失擴大，以及當沖對小資族是否本就高風險難長久，整體呈現濃厚勸世氣氛。

原PO說明，11月初靠波段操作曾獲利逾3萬元，之後因想賺得更快而進場當沖，結果連續失利，不僅把先前的獲利賠光，還額外虧損6萬多元。原PO坦言心痛到想嘆氣，已將資金轉入0050想遠離短線，但看到大盤回檔又忍不住在意「失去的6萬要怎麼賺回來」，自認是「賺了點錢就飄了」而被市場修理。更新回應中，原PO強調自己只是小資族在玩，雖然6萬不算大錢，但想到原本可以出國玩一趟仍覺得難受，感謝網友不管安慰或責罵。

不少留言直指原PO最大問題是「急」。有網友提醒「越急賠越快」、「賠錢的第一步就是想把失去的賺回來」，認為拗單心態會導致更不理性的決策；也有人以經驗勸告，當沖多是小賺、但一次大賠就足以畢業，原PO能在6萬時停手反而是幸運，避免未來本金更大時一次重傷。

另一批網友則把事件視為典型的散戶學費，主張「不屬於你智商的財富終究會還回去的」，提醒短線交易的對手是資訊與研究時間更充足的專業或主力，不可能靠運氣長期贏下去。許多回覆建議回歸長期投資與紀律定期定額，有人喊「ETF長期投資最穩」、「0050+0056慢慢買」，並鼓勵把這次損失當成經驗，改把心力投入工作與自我提升。

也有不少人分享更慘的虧損案例，試圖讓原PO釋懷，如當沖一年賠30萬、期貨賠40萬、甚至收到月對帳單數千萬等，強調市場比原PO痛的人大有人在；但同時也出現冷嘲熱諷與反向誘惑，像「才六萬就畢業？」、「都沒有違約交割算啥畢業」、「下次一定贏」等，反映社群對短線賭性與自制力的長期拉扯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。