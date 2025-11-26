台積電2030年市值有望超車蘋果！網兩派戰翻反憂是「利多出貨文」

外媒點名台積電可能在AI浪潮下於2030年前挑戰、甚至超越蘋果市值，引發PTT股板熱議。討論焦點呈兩極：一派認為台積電站在AI最核心、超車並非天方夜譚；另一派則直覺反應「完蛋啦」、「出貨文」、「吹成這樣」，質疑預測過度樂觀，甚至認為這類利多只是在替市場情緒「畫大餅」。

根據《The Motley Fool》分析師Keithen Drury的推估，蘋果目前市值約4兆美元，台積電約1.4兆美元，但AI資料中心與高效能運算需求高速成長，可能重塑企業排名。報導以長期成長假設估算：蘋果在手機等消費電子市場趨於飽和、營收增速放緩，長期EPS成長率假設約12%；台積電則因AI晶片代工需求、先進製程溢價與能效優勢，EPS年成長假設上看40%。若套用兩家公司當前本益比區間，推算2030年市值可能出現台積電8兆美元、蘋果7兆美元的「超車」情境，但同時提醒此為高成長情境推演。

一名網友綜合外媒觀點在PTT指出，台積電踩中AI世代浪潮，輝達、博通等高效能運算晶片皆高度倚賴其先進製程，若資料中心資本支出如預期飆升，台積電的成長動能確實可能遠勝本業趨緩的蘋果，因此「坐二望一」並非不可能，但同樣取決於AI需求能否長期維持爆發軌跡。

支持聲量多從產業結構與相對競爭力切入。有人認為「有在進步 vs 沒在進步，超車很正常」，直言蘋果成長乏力、若市值被追上是市場自然結果；也有多頭順勢喊「歐硬」「GG5000」，把外媒預測視為長線方向的佐證，認為台積電在先進製程領先與AI滲透加速下，估值中樞可能持續上移。

質疑者則集中火力在「假設太滿」。不少人直覺判定是「倒貨文」或「外資很著急」，認為「技術很強但超過蘋果也太吹」，並提醒這種推算等於預設高階製程未來幾乎沒有足以抗衡的對手；也有人反諷，即便出現超車，多半是「蘋果先跌50%」而非台積電暴衝，或指出台股估值結構與美股不同，不能簡單用市值直比。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。