台積電傳「南科再增3座2奈米廠」股價再噴？網憂：電從哪來

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電示意圖。（歐新社）
台積電再傳擴產消息，供應鏈指出公司擬在台灣追加投資3座2奈米廠，地點可能落在南科附近的南科特定區，引爆PTT股板熱議。討論一方面聚焦AI訂單推升先進製程需求、台積電營收與股價可望續強，推文如「前幾天唱衰台積電的滾出來」「主委加碼」「噴」此起彼落；另一方面也有不少人追問「哪來的電？」、「電夠嗎」，並質疑是否又在帶動南部房市與土地題材。

根據媒體報導指出，台積電在竹科寶山與高雄楠梓共規劃7座2奈米廠仍不敷AI晶片需求，近期可能再於台灣新建3座2奈米廠，單廠投資額推估約3千億元，總額上看9千億元；台積電則回應先進製程需求強勁，包含台中A14廠區已動工，後續用地與投資仍以公司公告為準。外媒與產業研究亦多次提到，2奈米供給趨緊、台積電需持續找地擴產，台灣建廠規模可能再放大。

一名網友在PTT轉貼新聞後直言「台積電又要蓋新廠，預計在南科再蓋3座2奈米製程廠房」，並看好「台積電營收真的會噴到天上去」，語氣明顯偏多，將擴產視為AI需求旺盛的直接證據，也暗示市場對台積電長期成長路徑有更高想像。

多數網友呼應原PO，多從基本面與產業地位出發，認為「董事長有比PTT鄉民懂市場嗎」「酸民總覺得自己比魏哲家聰明」，主張既然公司敢宣示擴產代表已掌握訂單能見度；亦有留言點名漢唐、聖暉、兆聯等工程供應鏈可望受惠，或乾脆喊「幻想概念股不如直接買台積電」，整體呈現偏樂觀、偏多的共識氛圍。

不過，疑慮與反對聲也不小。最大爭點仍是電力能源政策，有人認為台積電與AI資料中心同為「吃電怪獸」，南部再增3廠恐加劇供電壓力，甚至直指「要嘛重啟核電、要嘛關傳產擠電」；另一派則反嗆「沒電只是假議題」、「政府會生出來」，並強調南部電力供應相對充足。

除此之外，亦有網友質疑「一直放話、像炒地皮公司」、「誰傳的？建商房仲？」把焦點延伸到南科特定區土地開發與房價可能飆升的副作用；少數較保守者則提醒擴產過快仍須留意景氣循環與未來供需變化，顯示市場在看多台積電之餘，對能源與地方經濟連動效應仍保持拉扯與分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

