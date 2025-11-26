川普啟動「創世紀任務」衝AI科研！網質疑「政策炒股」憂心泡沫再起

美國總統川普簽署行政命令啟動「創世紀任務」（Genesis Mission），要以AI加速科學研發，引發PTT股板熱議。網友討論焦點集中在兩端：一派認為政策砸錢與算力擴張可望帶動AI與能源類股續強，另一派則質疑計畫名稱浮誇、恐成新一波AI泡沫，甚至有人酸「川投顧下場親自畫線」。

綜合外電報導，川普於11月24日正式成立「創世紀任務」，由白宮科技政策辦公室與能源部主導，核心是整合聯邦資料庫與國家實驗室超級運算資源，建立AI科研平台，讓AI參與材料、健康、能源等領域的模擬與實驗設計，縮短科研時程。計畫亦擬與輝達、超微、戴爾、HPE等企業合作擴充算力，並將AI競賽定位為不亞於曼哈頓計畫、阿波羅計畫等國家級戰略。官方同時強調，AI資料中心高耗能的疑慮，將透過提升電網效率與能源供給來緩解。

一名網友在PTT轉貼新聞後，直接從投資角度推演政策受惠鏈，認為「砸更多錢投資AI」將利多輝達、超微與台積電等AI供應鏈，「需要更多能源」則看好核能與鈾礦概念股，如LEU、UUUU；若科研進步帶來生產效率提升、物價下滑，則可能形成「經濟大好、全面大噴」的多頭想像。原PO並對比「一般人結論股市爆噴、空蛙死去」與「華西街結論AI泡沫、經濟蕭條」，點出市場對同一政策的兩極解讀。

多數推文延續原PO的利多預期與「政策炒作」氛圍。有人戲稱「川普經濟學2.0」、「跟我炒起來」、「AI不許泡沫」，也有網友直指若不加速就會輸給中國，認為政府下場推科研與基建有其必要性。另一群則把重點放在「超級計畫必有行情」的想像，甚至延伸到對利率、資金與股市噴出的連動期待，認為多頭至少在短線具題材支撐。

但反對與質疑聲量同樣明顯。部分網友直言「全都是泡沫」、「計畫名稱太浮誇→泡沫」、「不具名照慣例當屁話」，嘲諷政府以宏大命名包裝市場情緒；也有人提醒「利多不漲」才是風險訊號，或認為能源、原物料股未必同步受惠，甚至可能因地緣與供需變化走弱。

