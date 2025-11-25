中鋼（2002）跌到十年新低…股東人數反創高！股民兩派激辯：春燕還會回來嗎？

中鋼（2002）股價近期創下近十年新低，搭配連續虧損與鋼市競爭加劇，讓PTT股板再度湧入大量討論。雖然本業承壓，但股東人數卻逆勢攀升，與股東會紀念品、低價股特性同步成為話題焦點，引發市場兩派激辯。

原文報導指出，中鋼在2025年前三季由盈轉虧，累計EPS約為負0.27元，累計稅後虧損41.39億元。毛利率在第三季更僅剩0.27%。除了中國鋼材大量以低價傾銷外，東南亞鋼廠近年快速崛起，也搶走中鋼外銷市場的訂單，使產能利用率明顯下降。

即便如此，中鋼股東人數依然突破130萬，股東會紀念品如工具組、餐具、雨傘、砧板、冷水瓶等仍吸引不少長期持有者。另一方面，政府對中國熱軋鋼品開徵反傾銷稅，短期帶來一些緩衝，但市場供過於求仍造成鋼價疲弱。

報導也提到，中鋼正在與金屬中心合作，推進低碳冶金、氫能、節能與智慧製程等技術，希望藉由淨零轉型重建競爭力。

不少網友把這波震盪視為低檔整理或潛在轉折的訊號，「春燕概念股」、「過幾個月AI鋼鐵」、「鋼鐵人何時能重返榮耀」、「20元以下無腦多」等留言接連出現，也有人以價值投資心態看待這次下跌，表示「1300以下的台積都是禮物」的語氣同樣能套用在中鋼身上。另一部分網友則從長期黏著度與紀念品文化切入討論，「一年不發紀念品才是真正考驗股東忠誠度的時候」、「紀念品也愈來愈爛..但也只能套到領紀念品」，甚至有人自嘲「跌到10塊，換一個鈦杯是划算的」，把紀念品當成最後的精神支撐。

也有網友完全看空，點名這波下跌不是震盪而是結構性問題，「一堆人被套牢跑不掉」、「春燕被颱風吹跑了啦」、「回去10元吧！」、「國營事業就別談什麼競爭力了」、「春燕勒？」、「當這家股東是抖M嗎」、「比定存還爛」等語句直白呈現悲觀情緒。有人直指外部環境壓力沉重，「外有中國捲 內有政府搞 鋼鋼要賺錢都很難」，也有網友把問題放在政治干預，「被政府加高層搞爛，春燕要等下輩子了」、「公股企業很多都讓利，經營越來越爛」、「還必須三不五時被高雄市政府要求樂捐贊助」，對中鋼未來能否改善並不樂觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。