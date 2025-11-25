快訊

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

全新LINE Pay Money12月3日登場！帳號能否沿用、功能有何不同？8大重點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼（2002）跌到十年新低…股東人數反創高！股民兩派激辯：春燕還會回來嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋼股價跌至近十年新低，引發PTT大量討論。有人把下跌視為低檔整理，也有人認為外部競爭壓力太大，短期難見春燕。（本報系資料庫）
中鋼股價跌至近十年新低，引發PTT大量討論。有人把下跌視為低檔整理，也有人認為外部競爭壓力太大，短期難見春燕。（本報系資料庫）

中鋼（2002）股價近期創下近十年新低，搭配連續虧損與鋼市競爭加劇，讓PTT股板再度湧入大量討論。雖然本業承壓，但股東人數卻逆勢攀升，與股東會紀念品、低價股特性同步成為話題焦點，引發市場兩派激辯。

原文報導指出，中鋼在2025年前三季由盈轉虧，累計EPS約為負0.27元，累計稅後虧損41.39億元。毛利率在第三季更僅剩0.27%。除了中國鋼材大量以低價傾銷外，東南亞鋼廠近年快速崛起，也搶走中鋼外銷市場的訂單，使產能利用率明顯下降。

即便如此，中鋼股東人數依然突破130萬，股東會紀念品如工具組、餐具、雨傘、砧板、冷水瓶等仍吸引不少長期持有者。另一方面，政府對中國熱軋鋼品開徵反傾銷稅，短期帶來一些緩衝，但市場供過於求仍造成鋼價疲弱。

報導也提到，中鋼正在與金屬中心合作，推進低碳冶金、氫能、節能與智慧製程等技術，希望藉由淨零轉型重建競爭力。

不少網友把這波震盪視為低檔整理或潛在轉折的訊號，「春燕概念股」、「過幾個月AI鋼鐵」、「鋼鐵人何時能重返榮耀」、「20元以下無腦多」等留言接連出現，也有人以價值投資心態看待這次下跌，表示「1300以下的台積都是禮物」的語氣同樣能套用在中鋼身上。另一部分網友則從長期黏著度與紀念品文化切入討論，「一年不發紀念品才是真正考驗股東忠誠度的時候」、「紀念品也愈來愈爛..但也只能套到領紀念品」，甚至有人自嘲「跌到10塊，換一個鈦杯是划算的」，把紀念品當成最後的精神支撐。

也有網友完全看空，點名這波下跌不是震盪而是結構性問題，「一堆人被套牢跑不掉」、「春燕被颱風吹跑了啦」、「回去10元吧！」、「國營事業就別談什麼競爭力了」、「春燕勒？」、「當這家股東是抖M嗎」、「比定存還爛」等語句直白呈現悲觀情緒。有人直指外部環境壓力沉重，「外有中國捲 內有政府搞 鋼鋼要賺錢都很難」，也有網友把問題放在政治干預，「被政府加高層搞爛，春燕要等下輩子了」、「公股企業很多都讓利，經營越來越爛」、「還必須三不五時被高雄市政府要求樂捐贊助」，對中鋼未來能否改善並不樂觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中鋼 EPS 春燕
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

散戶都FOMO台積電的時候進場很危險？專家搖頭「影響小」：技術面回檔

AI將會是下個網路泡沫？專家整理出「六大關鍵差異」一定要懂

股息領到155萬後小師傅將改變策略：54C達94萬的上限…不買高配息改押市值型

魏哲家罕見喊「不夠」 台積電（2330）AI需求強勁…引爆股板論戰

相關新聞

中鋼（2002）跌到十年新低…股東人數反創高！股民兩派激辯：春燕還會回來嗎？

中鋼（2002）股價近期創下近十年新低，搭配連續虧損與鋼市競爭加劇，讓PTT股板再度湧入大量討論。雖然本業承壓，但股東人數卻逆勢攀升，與股東會紀念品、低價股特性同步成為話題焦點，引發市場兩派激辯。

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

質押投入高股息ETF、不用賣股也能活？網酸「買借死」風險重重

許多人都會提早規劃退休生活，一名網友在PTT股版發文「研究如何退休」，表示自己目前投資指數型ETF，打算再持有約15年退休後採每年提領3%到4%的方式生活，但擔心長期提領終有領完的一天，因此思考是否改投配息型商品，並進一步研究股票質押加槓桿能否加速財務自由，引發網友熱議，討論焦點集中在「市值型提領會不會歸零」與「質押買借死在台灣是否可行」。

大摩力挺記憶體「反轉還早」遭質疑出貨！全網群嘲：怕貨沒人接

摩根士丹利針對台股記憶體族群大跌發布報告，強調基本面未變、回檔屬技術面與部位調整，並稱記憶體多頭循環仍在早期，建議拉回可布局華邦電、旺宏、南亞科等主流股，但該訊息在PTT股版引發激烈討論，網友焦點多放在「大摩是否在護盤、出貨」以及DDR4行情究竟還能走多遠。

All in該選50％正二還是100％原型？網論戰槓桿策略：「這方案」更無腦

投資人各自偏好分批操作或All In兩種做法，一名網友在PTT發文討論「All in 市場」，指出自己已全數投入、連遇急跌加碼的現金都沒有，因此想比較「50%現金＋50%正二再平衡」與「100%原型遇崩盤再切正二」兩種策略，哪個更接近無腦操作、報酬更佳，引發網友就槓桿、再平衡與擇時難度展開熱烈交鋒。

魏哲家罕見喊「不夠」 台積電（2330）AI需求強勁…引爆股板論戰

台積電董事長魏哲家近日在美國領獎時罕見強調，AI快速發展推升先進製程產能需求，他在台上連說三次「不夠、不夠、還是不夠」，原PO將其視為台積電的長線利多，引發股板一晚激烈討論。 根據報導，魏哲家與

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。