All in該選50％正二還是100％原型？網論戰槓桿策略：「這方案」更無腦

投資人各自偏好分批操作或All In兩種做法，一名網友在PTT發文討論「All in 市場」，指出自己已全數投入、連遇急跌加碼的現金都沒有，因此想比較「50%現金＋50%正二再平衡」與「100%原型遇崩盤再切正二」兩種策略，哪個更接近無腦操作、報酬更佳，引發網友就槓桿、再平衡與擇時難度展開熱烈交鋒。

原PO提出兩套路徑：策略A是俗稱「大仁法」，以一半現金搭配一半2倍槓桿正二，平時持有、崩盤時依比例再平衡；策略B則是全數持有原型ETF，遇到市場大跌再切換至正二放大反彈，等行情回升後再切回原型。他認為兩者最難之處分別在於A的再平衡時點，以及B要判斷跌到多少、切多少槓桿，並補充討論情境以美股為基底，尋求「不用盯盤也能持續執行」的答案。

原PO的核心困境在於資金已完全在場內，缺乏額外子彈，只能靠薪水或質押、信貸追加，因此想找一套機械化、能長期待在市場的做法。他直言若只看報酬率，槓桿理應有優勢，但實務上又擔心遇到大跌或長期盤整時損耗加劇，反而拖累績效。

多數網友的共識是「越無腦越要避免預測」。不少人指出策略B本質上需要擇時，必須判斷何時算崩盤、何時該切回原型，實際執行門檻遠高於原PO想像；相較之下，策略A雖仍要抓再平衡時點，但可以用固定週期或固定跌幅機械操作，且手上保留現金可降低心理壓力。有人總結A是被動再平衡、B要主動預測，若追求可復現與好睡，A更接近「無腦」。

但也有不同意見認為，A的槓桿率只有約1倍，長多行情下可能輸給全數原型甚至輸給擇時成功的B；另有人提醒正二在盤整期容易受「每日槓桿耗損」影響，50/50未必一定勝出。部分網友提出折衷做法，例如平時原型與正二分配、崩盤時再把原型切到正二，或保留現金／債券提高抗波動能力，認為與其追求單一最佳解，不如選一套自己能長期執行、不會在波動中失控的配置方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。