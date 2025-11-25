大摩力挺記憶體「反轉還早」遭質疑出貨！全網群嘲：怕貨沒人接

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
摩根士丹利針對台股記憶體族群大跌發布報告，強調基本面未變、回檔屬技術面與部位調整，並稱記憶體多頭循環仍在早期，建議拉回可布局華邦電、旺宏、南亞科等主流股，但該訊息在PTT股版引發激烈討論，網友焦點多放在「大摩是否在護盤、出貨」以及DDR4行情究竟還能走多遠。

根據媒體報導，美股重挫效應延燒至台股，11月21日外資單日賣超約916億元，盤面幾乎全面走弱，記憶體股成重災區，群聯、南亞科、華邦電同步跌停。大摩報告試圖破解市場四大疑慮，包括否認DDR4將出現大規模擴產、認為漲價後DDR4需求仍具韌性、指出記憶體景氣循環通常跨4至6季、目前僅走約2季仍屬早期，並強調DDR4供給短缺與價格上行格局未變，回檔原因偏向技術面而非基本面惡化，因此維持華邦電為首選、續看好旺宏與南亞科。

原PO在轉貼新聞後解讀，大摩認為這波大跌是洗盤不是轉空，「行情還在早期」只是市場被嚇甩而已，等於替記憶體族群定調為逢低買點。他也點出外資賣超環境下，旺宏雖重挫卻獲逆勢加碼，似乎留下多頭火種，並以此呼應報告主軸。

多數網友回應偏向質疑與嘲諷，直言「這麼好心喔，怕貨沒人接嗎」、「懂了反著看」、「明天出貨」、「急了.jpg」，認為大摩此時發聲像是在替市場打強心針，甚至以「記憶卡蛙」揶揄看多者被套牢。也有人指出跌停難以出貨，外資不是真的不想賣而是賣不掉，質疑報告的時點與動機，並延伸希望券商文章應揭露近期買賣超，以避免散戶被帶風向。

不過仍有少數比較中性或偏多的看法，認為外資上週五在記憶體並未大倒貨，且DDR4需求與供給結構確實有其邏輯，回檔後風險與報酬要看個人承受度；也有人提醒，漲價可能影響消費電子、旺宏後續空間有限，或指出報告文字與邏輯仍有可推敲處，未必能照單全收。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

