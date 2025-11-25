質押投入高股息ETF、不用賣股也能活？網酸「買借死」風險重重

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
許多人都會提早規劃退休生活，一名網友在PTT股版發文「研究如何退休」，表示自己目前投資指數型ETF，打算再持有約15年退休後採每年提領3%到4%的方式生活，但擔心長期提領終有領完的一天，因此思考是否改投配息型商品，並進一步研究股票質押加槓桿能否加速財務自由，引發網友熱議，討論焦點集中在「市值型提領會不會歸零」與「質押買借死在台灣是否可行」。

原PO概述自己的退休藍圖：以指數ETF長期持有至退休，再依固定提領率支應生活；他認為若只靠賣股提領，本金可能逐年耗損，因此直覺配息型ETF較能避免「領到見底」。近期他開始研究質押，發現質押看似不需償還本金，便提出假設：若累積到1000萬元、年化報酬8%，一年可得80萬元報酬，再以資產6%質押借出60萬元當生活費，即使利息5%也只要3萬元，並預備1到2年備用現金應對股災，似乎就能做到「不用賣股票也能活」，因此詢問此策略是否可行。

原PO的貼文帶著明確的計算邏輯與期待，核心在於用「小比例質押＋長期報酬」取代賣股提領。他也回應推文指出，若只質押6%，即便遇到大跌50%仍可補維持率、等待兩年回檔，認為斷頭風險不高，並希望藉此在不動用本金的前提下維持現金流，達到更早退休的目標。

多數網友的共識是先修正觀念，再談工具。許多人直言市值型ETF不必然會被提領光，因為配息與賣股只是不同的現金流形式，關鍵仍在總報酬率與提領策略；也有網友以「動態提領」或長期回測解釋，平均年化高於提領率時，資產反而可能增加。對質押部分，鄉民普遍提醒最大風險在維持率、利率變動與券商「雨天收傘」，即便槓桿不大也可能遇到續借不穩、被要求補繳或還款的情境，難以單靠理論推演保證可長期運作。

不同意見則集中在最壞情境與現實限制。有網友嘲諷「股市只會漲不會跌就可以」、質疑年化8%並非每年都能達成，也提醒台灣面臨更多黑天鵝風險；另有人指出15年後通膨壓力、醫療自費與生活型態變動，都可能拉高退休所需金額，使「1000萬就夠」的前提過於樂觀。也有少數人支持「買借死」概念，但強調只押小比例、心態與風險承受度才是能否退休的分水嶺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 市值型
大摩力挺記憶體「反轉還早」遭質疑出貨！全網群嘲：怕貨沒人接

摩根士丹利針對台股記憶體族群大跌發布報告，強調基本面未變、回檔屬技術面與部位調整，並稱記憶體多頭循環仍在早期，建議拉回可布局華邦電、旺宏、南亞科等主流股，但該訊息在PTT股版引發激烈討論，網友焦點多放在「大摩是否在護盤、出貨」以及DDR4行情究竟還能走多遠。

All in該選50％正二還是100％原型？網論戰槓桿策略：「這方案」更無腦

投資人各自偏好分批操作或All In兩種做法，一名網友在PTT發文討論「All in 市場」，指出自己已全數投入、連遇急跌加碼的現金都沒有，因此想比較「50%現金＋50%正二再平衡」與「100%原型遇崩盤再切正二」兩種策略，哪個更接近無腦操作、報酬更佳，引發網友就槓桿、再平衡與擇時難度展開熱烈交鋒。

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

魏哲家喊三次「不夠」！台積電（2330）產能差三倍…網笑：股價也不夠

台積電董事長魏哲家在美國領獎時罕見直言，AI需求推升先進製程產能「不夠、不夠、還是不夠」，並透露依客戶規畫來看，產能大約還差三倍。原PO將這段話視為台積電長線大利多，引發股板一晚多空激辯。 根據

台灣像日本30年前？股板兩派開噴：全球配置派 vs 悲觀派

一名網友近日在股板提問，表示與AI討論經濟後覺得「AI只會順著話說」，因此轉向PTT希望聽到更直白的意見。他關注台灣房市在高檔盤旋、股市震盪不定，並詢問台灣是否可能重演日本二十多年前泡沫破裂、通縮長達

