魏哲家喊三次「不夠」！台積電（2330）產能差三倍…網笑：股價也不夠

聯合新聞網／ 綜合報導
魏哲家在SIA典禮直言先進製程需求超預期，「不夠、不夠、還是不夠」，股板同步回應「股價也不夠」。（本報系資料庫）
台積電董事長魏哲家在美國領獎時罕見直言，AI需求推升先進製程產能「不夠、不夠、還是不夠」，並透露依客戶規畫來看，產能大約還差三倍。原PO將這段話視為台積電長線大利多，引發股板一晚多空激辯。

根據報導，魏哲家與劉德音共同獲頒美國半導體產業協會（SIA）最高榮譽，並強調AI時代下先進製程需求增速超乎預期。魏哲家在台上提到各家大客戶的成長軌跡後直言：「先進製程不夠、不夠、還是不夠」，甚至表示原本想穿上印有「No more wafer」的T-shirt，暗示產能需求強勁。原PO則在心得中寫下「EPS 200 股價4000預定」、「台積電是最能接觸AI需求的廠商」。

不少網友把「產能差三倍」視為長線利多，留言包含：「股價也不夠」、「1400以下的台積 都是禮物」、「差3倍 也是不意外啦」。也有人聚焦供需面：「不夠你才有高毛利阿」、「供不應求應該要先漲價一波」、「代表滿載 現在營收股價天花板」。

另一派網友則保持悲觀或提出現實面疑問，有人直言：「跌不夠」、「回調10%後，還可以再回調20% 30%」。也有留言點出台灣內部限制：「電不夠忘記說了」、「缺電就搞死你了」。部分網友則關注內控與循環性：「先說台積內鬼所造成的危害到底多少吧」、「AI是真的 也不會泡沫 但是AI股價會泡沫」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 半導體 天花板

