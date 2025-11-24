台灣像日本30年前？股板兩派開噴：全球配置派 vs 悲觀派

一名網友近日在股板提問，表示與AI討論經濟後覺得「AI只會順著話說」，因此轉向PTT希望聽到更直白的意見。他關注台灣房市在高檔盤旋、股市震盪不定，並詢問台灣是否可能重演日本二十多年前泡沫破裂、通縮長達數十年的情況，引起板上大量回覆。

原PO指出，經常聽到「台灣就是20年前的日本」這類說法，擔心房市與股市同時處於高點，一旦走向日本式泡沫，資產可能大幅縮水。他進一步表示，若判斷風險高，可能會將資金轉入定存。文章最後向股板詢問：「股版怎麼看呢？」

不少網友認為原PO的擔憂太過延伸，留言如：「想太多了吧」、「指數蛙覺得不可能 股市長期向上」、「環境時空根本不一樣」。也有人建議用更全面的方式思考資產配置：「就算會結論也不應該是轉定存而是轉投資全球指數吧」、 「你可以投資SP500，沒有人口紅利的國家只會長期往下」、 「所以到底還有誰不買VT」。部分網友則從宏觀角度指出日台不同：「目前還不會，台灣沒有錢到那種程度」、「跟日本泡沫經濟有很大的不同」，認為直接套用日本模型容易誤判。

另一派網友則更悲觀，看法明確且直接，有人留言：「會 建議一件清倉 避免失落三十年」、 「台幣會13塊 台股會蹦」。也有網友拉回地緣政治與國際關係：「看美國要不要搞你而已」、 「如果美國強硬針對台灣的話，還是有可能的」。部分回覆則聚焦於結構問題與長期風險：「台灣的產業只靠電子其實是很虛的」、「真正的問題是少子化」、「少子化，崩崩，快逃啊啊啊」，也有網友以酸語提醒原PO心態：「你還是乖乖定存吧」、「你確定有資格演嗎？」

