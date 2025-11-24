台股大波、小波怎麼判？用「漲5跌3」抓進場節奏…杜金龍：台積電每跌30元就是買點

緩漲、小回、創高 跟著波浪理論找買點

承接第1章先教各位判斷多空趨勢，接下來第2章，我會分享透過幾個方式來看台股大盤的漲跌韻律，並藉此判斷進出場時機。

第一個方式就是依循所謂的「波浪理論（Elliott Wave Theory）」，它是用來預測市場走勢的工具（詳見圖1），「大波」的多頭市場基本架構包含5個波浪，在此用I、III、V表示上升波，用II、IV表示下降波；空頭市場包含3個波浪，用A、C表示下降波，用B表示反彈波。

「小波」的多頭市場基本架構同樣包含5個波浪，用1、3、5表示上升波，用2、4表示下降波；空頭市場則包含3個波浪，用a、c表示下降波，用b表示反彈波（編按：因篇幅關係，圖1僅表示大波主幹，欲了解更詳盡的內容，可參考作者其他著作），其中可掌握的2個核心原則，就是「漲5跌3」（上漲時會有5波段，下跌時會有3波段），以及「大波之中會有小波」，例如「III-1」波、「III-2」波等等。

過去，在幾次大盤崩跌的情況下，我仍然認為「混亂之後會回到主升段的軌道」，比方2025年4月9日大盤下探1萬7,306低點反彈的波段，應該會是主升段的III-1波。

當時，我觀察到，台股在2025年3月21日跌破年線後，歷經67天，終於在7月1日觸及年線。一般來說，收復年線需要觀察個2天或漲2%才是正式收復，而大盤已於7月1日站上年線，且7月18日向上走揚，正式宣布台股進入主升段的開始。

台股邁入主升段 趁著小回提前卡位

算一算，這一波台股從2024年7月11日的2萬4,416高點起算，到2025年4月9日最低點1萬7,306點，共跌了7,100點。從日線圖觀察，指數約反彈到2萬點時（約跌7,100點反彈38.2%）就拉回1,200點。後來，大盤約從1萬7,306點上漲72%（反彈超過61.8%），因此，當時我就研判大盤遲早會站上年線，只要站上年線，從1萬7,306點展開的「III-1波反彈」也就確定了。

此外，台股上一次從1萬2,629點漲到2萬4,416點的初升段長達21個月，漲幅93.33%，這次從2025年4月9日低點到6月左右才反彈約27%，但是III-1的主升段不太可能在此結束，起碼也要再反彈3至5個月，換句話說，大盤漲勢應該還會延續至7、8月。果然，截至8月22日，大盤走勢一路向上，甚至飛越2024年7月11日的高點2萬4,416點，來到2萬4,551點。

時序進入7月後，隨著川普（Donald Trump）關稅變數大致底定，關稅疑慮利空出盡，未來市場關注的焦點主要會是美國聯準會（Fed）的降息速度與幅度，還會觀察美國經濟是否衰退。如果站在技術面觀察，大盤已經進入主升段，而在8月20日左右則小回檔931點，因為回檔的幅度細微，所以由2025年4月9日的1萬7,306點預估至2026年4月份，將統統稱為主升段，不再細分為「主升段裡面的5個波段」。

其實，投資人可以留意主升段的幾個特徵：緩漲、小回、創高，典型走法不會是大噴發，而是大盤持續向上推升，而且回檔幅度也會愈來愈小。此外，這個階段的指標股在除息之後一般會強勢填息，例如：台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）在除息之後不僅快速填息，甚至持續創新高，7月的強勢股南電（8046）也是除息之後爆量上攻（詳見圖2），成為主升段中的強勢個股之一（編按：大盤屬於主升段，但對於南電本身而言，則是屬於初升段）。

台積電每跌30元就買進 不宜做短

至於面對主升段的小回走勢，投資人該如何提前卡位？以台積電為例，通常台積電每跌30元我就會買進一些部位，建議投資人可透過分批向下買進的方式，拉低持股成本。假設台積電股價是1,130元，當股價跌到1,100元時就可以先買進100股，之後跌到1,070元左右，可以再買進100股，以此類推。

不過，如果是和我一樣操作台積電的投資人，現階段（編按：依據作者受訪時間，這裡指7月16日左右）不宜短進短出，主要原因在於近期盤中台積電高低價差只有15元，短期價差變得很難做，若是長線投資人，建議主升段的台積電宜看趨勢布局，同樣不宜做短。

我女兒在2025年4月股災時分批買進台積電，在1,075元左右小部分出清持股，獲利超過20%，後來一閃神之間，股價就漲回1,160元，她再也補不回來，我笑她是被洗出場了。所以我建議不要短進短出，畢竟這一波主升段還在進行中（預計於2025年4月開始至2026年4月結束，共計13個月的時間），除非後面還會漲很多，否則這個階段不建議來回做台積電。

值得留意的是，雖然這波指數大漲，但仍然有70%的股票仍處於低點，主要還是靠AI（人工智慧）主流股領漲，所以指數雖然漲上去，但不少傳產、電子股還是如如不動，在此情況下，萬一大盤拉回，這些個股就更容易破底，從這個角度思考，想要進場卡位的投資人還是要慎選個股，不要以為這些個股是「沒漲到」而貿然進場搶短。

眾所周知，「杜金龍手中有台積電」，所以之前大盤崩跌、台積電股價直直落時，很多人關心我的「身家」，其實，2025年4月受川普對等關稅影響，台積電股價一度崩跌到780元，那時是我人生第2次解定存買台積電，第1次解定存買台積電是2年前，當時本益比只有9倍，現在應該以20倍本益比來看台積電。4月第2次解定存，我的想法是，即使還有半導體關稅、新台幣升值等不確定因素存在，也不會衝擊台積電太多，而且台積電股價有機會上看1,200元，台股也有機會續創新高，雖然當時進場時心裡也毛毛的，但事後證明，我的看法還是對的。

人生第2次解定存買台積電的心路歷程

一直到4月股災過去的8月，還是很多人問起我的「心路歷程」，其實很簡單，台股近期已經收復年線，而年線通常是熊市與牛市的分界線，以波浪理論（5個上升波、3個下降波）看台股，目前大盤還在5個上升波之中，並且轉入第3波主升段，只要過2023年高點2萬4,416點，都有機會再創新高。

如果從本益比的角度觀察，台股的平均本益比約為21倍，現在（編按：依據作者受訪時間，這裡指8月）的本益比是15倍，對照4月初台股本益比的12倍，目前的本益比仍然處於相對低點，換算成年收益率約為8%，而台股過去最好的收益率是10%、其次為9.5%，因此，我在4月初見到8%時，二話不說就第2次解定存，買進台積電，一路從848元、797元、782元往下買，只有在台積電除息前、股價1,070元左右稍作調節，大部分則是長期持有。 Smart智富《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，作者：杜金龍

我如此看好台積電的另一個理由，跟台積電董事長魏哲家有關，當時他在股東會上給市場打了一劑強心針，甚至4月股災時投入超過1,600萬元買進20張台積電，台積電副總級以上的持股比例也小增，可見公司董監事都相當看好自家公司的前景，加上外資也調高其他電子股的目標價，代表台股後市可期，這些都是我持續看好台股而且買進台積電的參考指標。

從過去63年歷史數據來看，元月通常是台股全年最低點，2月之後只要不再破元月低點，就能確定是多頭年，主流仍然是AI股，最重要的指標仍是台積電，所以不論是短線賺「買菜錢」，還是長期攢「養老金」，台積電都會是我的不敗標的。

（本文摘自Smart智富《股市宗師杜金龍的獨門選股術》，作者：杜金龍）

